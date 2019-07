‘Goede aankoop’ PSV: ‘Hij liet ons geen andere keuze dan hem op te stellen’

PSV heeft met het aantrekken van Timo Baumgartl uitstekende zaken gedaan op de transfermarkt, zo oordeelt Huub Stevens. De Duitse aanwinst, voor wie de Eindhovenaren naar verluidt tussen de acht en tien miljoen betalen, debuteerde op achttienjarige leeftijd in de hoofdmacht van VfB Stuttgart toen Stevens daar als trainer de scepter zwaaide.

Stevens kijkt op verzoek van Voetbal International terug op de eerste stappen van Baumgartl in het betaald voetbal. “Hij liet ons geen andere keuze dan hem op te stellen”, aldus de ex-trainer van die Schwaben, die destijds ook over Daniel Schwaab en Antonio Rüdiger beschikte. “Hij liet op trainingen al duidelijk zien dat hij verder was dan de anderen. Hij was nog jong, maar etaleerde zich bijzonder sterk.”

Baumgartl, voor wie naar verluidt tussen de acht en tien miljoen euro is betaald, is in de ogen van Stevens een pure verdediger die zelden tot nooit onnodige risico’s neemt. “Bovendien heeft hij ook snelheid, wat ons in staat stelde om wat verder van de goal te spelen als we dat wilden. Verder is hij kopsterk, goed in de een-tegen-een en heeft hij duelkracht. Hij is echt een allround-verdediger, want zijn inspeelpass – een kwaliteit die in de Nederlandse competitie gevraagd wordt – is ook in orde. Maar hij brengt vooral stabiliteit en betrouwbaarheid, daarom heb ik hem destijds ook gebracht.”

“Ik kan me wel voorstellen dat PSV bij hem is uitgekomen”, voegt Stevens daaraan toe. De clubloze oefenmeester, die naast VfB Stuttgart ook PSV diende als trainer, is Baumgartl nooit uit het oog verloren. “Hij is een echte teamspeler geworden waar je van op aan kunt. Hij bezit ondanks zijn jonge leeftijd (23, red.) al de nodige ervaring, maar kan ook in kwaliteit en waarde nog groeien.”