FC Utrecht begint met drie nieuwelingen aan Europees avontuur

FC Utrecht speelt donderdagavond zijn eerste Europa League-voorrondewedstrijd tegen HSK Zrinjski Mostar en trainer John van den Brom, die voor zijn officiële debuut staat, kiest ervoor om met drie nieuwelingen aan de strijd te beginnen.

Op het middenveld start de van AZ overgenomen Adam Maher in de basis, terwijl er in de aanval zelfs plek is voor twee aanwinsten. Voormalig Ajacied Václav Cerny begint als linksbuiten aan het duel en de bij PSV opgepikte Justin Lonwijk mag het laten zien in de punt van de aanval, daarmee Nick Venema op de bank houdend.

FC Utrecht wacht ‘pittig’ tweeluik met club die loopbaan Luka Modric lanceerde

Lees hier meer over de tegenstander van FC Utrecht. Lees artikel

Van den Brom kiest verder met onder meer Willem Janssen, Sean Klaiber, Simon Gustafson, Sander van de Streek en Gyrano Kerk voor spelers die vorig seizoen ook meestal in de basis stonden. Adrián Dalmua, na Cerny, Lonwijk en Maher de derde belangrijke aanwinst voor deze zomer, ontbreekt nog in de selectie.

FC Utrecht en Zrinjski treffen elkaar donderdagavond in de Galgenwaard voor de heenwedstrijd. De return in Bosnië staat voor volgende week donderdag op het programma. De winnaar van het tweeluik zal het in de volgende ronde opnemen met NK Domzale of Malmö FF.

Opstelling FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Bergström, Janssen, Guwara; Maher, Van de Streek, Gustafson; Kerk, Lonwijk, Cerny.

Opstelling HSK Zrinjski Mostar: Brkic; Kadusic, Jakovljevic, Barbaric, Rugasevic; Rustemovic, Sovsic, Cirjak; Ticinovic, Hadzic, Govedarica