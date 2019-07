Van der Meijde grapt na einde VTBL; Jackie Groenen geniet in snikhete Efteling

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Deze week werd bekend dat VTBL na één seizoen van televisie verdwijnt. De tegenvallende kijkcijfers deden RTL ertoe besluiten de stekker te trekken uit het voetbalpraatprogramma van presentator Humberto Tan. Vaste tafelgasten Theo Janssen en Andy van der Meijde reageerden via Instagram afwisselend op het nieuws. 'We waren graag doorgegaan met vtblnl, maar helaas heeft RTL anders besloten', plaatste Janssen, terwijl Van der Meijde de lachers op zijn hand kreeg: 'vtblnl gaat niet door, nu moet ik ook mijn auto teruggeven!! #bijandyindeauto @lease.auto.'





Het was deze week snikheet in Nederland. Het laatste wat je dan wil is uren rondslenteren in de Efteling, maar Jackie Groenen dacht daar anders over. De Oranje Leeuwin had het donderdag enorm naar haar zin in het pretpark (swipe naar rechts!).





Ook Groenens collega-international Jill Roord verschuilde zich donderdag niet voor de zon.





VfL Wolfsburg verblijft momenteel in Oostenrijk ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De spelers van de Duitse club kregen woensdag een dag vrijaf en daar maakte Wout Weghorst optimaal gebruik van (swipe naar rechts!).





James Milner trok er deze week op uit in New York, waar Liverpool op oefentoernee was (swipe naar rechts!).





Robin Gosens ontspande deze week samen met zijn ploeggenoten van Atalanta aan het Meer van Iseo.





Deze week werd ook officieel bekend dat Robin van Persie komend seizoen als analist te zien is op de Engelse televisie. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal wordt daar opnieuw collega van Rio Ferdinand: de twee speelden in het verleden als voetballers al samen bij Manchester United. ‘Ik weet zeker dat we dezelfde chemie opnieuw zullen creëren’, liet Ferdinand donderdag weten via Instagram (swipe naar rechts!).





Tot slot het fraaie jubileum van Paulo Dybala: de Argentijnse aanvaller van Juventus is sinds afgelopen donderdag precies een jaar samen met zijn vriendin Oriana Sabatini.