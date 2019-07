FC Groningen loopt deal met Ajax mis: ‘Hij denkt in Heerenveen meer te spelen’

Sven Botman lijkt Ajax op huurbasis te gaan verlaten. De negentienjarige centrale verdediger werd onlangs voor het eerst in verband gebracht met een overgang naar FC Groningen, maar gaat waarschijnlijk elders in de Eredivisie aan de slag. SC Heerenveen heeft de concurrent namelijk afgetroefd.

“Botman verwacht dat bij sc Heerenveen de kans op speeltijd voor hem groter is dan bij FC Groningen, zo is de reden van het afzeggen althans naar ons gecommuniceerd”, vertelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van de Groningers in gesprek met het Dagblad van het Noorden. Het was de bedoeling dat Botman de opvolger zou worden van de naar Sampdoria vertrokken Julian Chabot, maar Fledderus lijkt dus verder te moeten zoeken.

“Natuurlijk is het balen. We hebben er alles aan gedaan, goede gesprekken gevoerd. Als het voor de langere termijn was geweest, had Botman voor FC Groningen gekozen, zo heeft hij ons laten weten. Onder meer op het gebied van faciliteiten zag hij een toekomst in Groningen absoluut zitten, maar zoals gezegd acht hij de kans op speeltijd in Heerenveen groter.”

Voor FC Groningen is het niet de eerste keer dat het deze zomer misgrijpt. Glenn Bijl koos er eerder al voor om zijn contract bij FC Emmen te verlengen, terwijl FC Twente er met Keito Nakamura vandoor ging. Fledderus laat zich hier echter niet door uit het veld slaan: “Dit soort gebeurtenissen hoort bij de transferperiode. In mijn tijd als technisch manager bij Heracles Almelo was het niet anders, gingen op handen zijnde transfers soms ook niet door, alleen kwam het niet naar buiten. Dat is wel een verschil.”