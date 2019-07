Jeugdexponent goudhaantje voor Man United in zege op Tottenham Hotspur

Manchester United heeft donderdagmiddag in de International Champions Cup met 1-2 gewonnen van Tottenham Hotspur. Anthony Martial en jeugdexponent Angel Gomes tekenden voor de doelpunten van the Red Devils op Chinese bodem. Lucas Moura trok de stand halverwege de tweede helft gelijk, al was dat niet voldoende om de Londenaren voor een nederlaag te behoeden.

Bij Manchester United kregen zomeraanwinsten Aaron Wan-Bissaka en Daniel James een basisplaats toebedeeld van manager Ole Gunnar Solskjaer. Bij the Spurs was er plaats voor Tanguy Ndombélé, die voor circa zestig miljoen euro werd overgenomen van Olympique Lyon. Martial, die eerder al de paal raakte, was na ongeveer twintig minuten spelen trefzeker. De Franse aanvaller ontliep slim de buitenspelval van Tottenham en liet vervolgens doelman Paulo Gazzaniga kansloos met een beheerste schuiver.

Solskjaer stuurde een geheel nieuw elftal het veld in bij de start van de tweede helft. Dat leverde echter geen verdubbeling van de voorsprong op. Het was namelijk Tottenham dat de stand gelijktrok na 65 minuten spelen. Moura zag een van richting veranderd schot achter Sergio Romero in het doel belanden. The Mancunians lieten het er niet bij zitten en herstelden de voorsprong tien minuten voor tijd, met Gomes als doelpuntenmaker. De achttienjarige aanvaller verschalkte Gazzaniga met een knal in de korte hoek.

Tottenham bleef in het restant van de wedstrijd vechten voor een positief resultaat, maar de formatie van manager Mauricio Pochettino kon een nederlaag niet meer voorkomen. Manchester United leek zelfs nog uit te lopen naar een 1-3 voorsprong, maar een treffer van Marcus Rashford werd geannuleerd wegens buitenspel. De recordkampioen van Engeland vervolgt het avontuur in de International Champions Cup op 3 augustus tegen AC Milan, terwijl Tottenham een dag later aantreedt tegen Internazionale.