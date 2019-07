‘Xavi onderneemt vergeefse poging om toptalent op te pikken in Camp Nou’

Riqui Puig wordt al geruime tijd gezien als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Barcelona en de negentienjarige middenvelder hoopt op korte termijn zijn definitieve doorbraak in het Camp Nou te kunnen beleven. Om dit te kunnen bewerkstelligen wil hij deze zomer per se in Catalonië blijven, zo ondervond ook clubicoon Xavi Hernández naar verluidt.

De voormalige middenvelder is inmiddels trainer van het Qatarese Al-Sadd, de club waar hij de afgelopen vier seizoenen nog als speler actief was. Vanuit die hoedanigheid heeft Xavi volgens Mundo Deportivo onlangs bij Puig geïnformeerd of het talent ervoor open stond om een seizoen op huurbasis bij zijn club te komen voetballen.

De jonge middenvelder was volgens de Spaanse sportkrant ‘verrast, maar gevleid’ door het voorstel van Xavi, die hij beschouwt als een voorbeeld. Puig heeft het plan van Al-Sadd echter beleefd afgewezen omdat hij aankomend seizoen voor zijn kans wil gaan bij Barcelona. Zelfs als Ernesto Valverde ervoor kiest om hem niet over te hevelen naar de hoofdmacht, wil Puig vanuit Barcelona B zoveel mogelijk minuten maken in het eerste.

Puig maakt sinds 2013 deel uit van de jeugdopleiding van de kampioen van Spanje en maakte vorig seizoen zijn officiële debuut in de hoofdmacht. De jongeling is ook met Barcelona mee op tournee naar Azië en begon dinsdag in de basis tijdens de met 1-2 verloren oefenwedstrijd tegen Chelsea.