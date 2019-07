Vaak verguisde Ajacied staat voor vertrek: ‘Doe nou normaal, ventje’

Sinds 2001 draagt Joel Veltman het shirt van Ajax, maar na een huwelijk vol ups- en downs lonkt nu het buitenland. De verdediger staat nog tot volgend jaar zomer onder contract in Amsterdam en Ajax is niet van plan de verbintenis te verlengen. Bakken kritiek en fluitconcerten, ook van de eigen fans, vielen Veltman in de loop der jaren ten deel, ogenschijnlijk veel vaker dan zijn teamgenoten. Over de schreef, op het randje of poeslief: Veltman bleef toch wel de bekende kop van Jut. De liefde voor Ajax is echter onverminderd groot. Een emotionele breuk, in deze of ergens in de komende twee transferperiodes, is aanstaande. "Het buitenland kriebelt steeds meer."

Door Tim Siekman

Door het vertrek van Rasmus Kristensen naar Red Bull Salzburg lijkt een zomerse transfer voor Veltman minder voor de hand te liggen. Trainer Erik ten Hag heeft nu met Veltman, Noussair Mazraoui en aanstormend talent Sergino Dest 'slechts' drie echte opties op de rechtsbackpositie. Daarnaast kan Veltman met zijn ervaring een belangrijke kracht in centrum van defensie van Ajax vormen als de nood aan de man komt. Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, liet al vóór de transfer van Kristensen weten dat men Veltman graag nog een jaar wil behouden.

"Het liefst houden wij Veltman dit jaar", zo stelde de sportbestuurder, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Dan laten wij hem volgend jaar uit zijn contract lopen, dat kan je als speler ook zien als een gouden handdruk. Dat hij transfervrij kan gaan waar hij heen wil. Misschien is dat voor hem wel heel aantrekkelijk als hij dit seizoen zichzelf laat zien. Bijvoorbeeld door een goed koppeltje met Daley Blind te vormen, wie weet?" Veltman zinspeelde eerder tegenover De Telegraaf op een snelle transfer. "Ik ben nu 27, heb hierna nog één jaar contract en op zich is dit een mooi moment."

Onder meer West Ham United heeft belangstelling voor de negentienvoudig Oranje-international. De Londenaren hebben Veltman al langer in het vizier en zouden zich onlangs bij het management van de Ajacied hebben gemeld om de interesse kenbaar te maken. "Maar het is nog een beetje koffiedikkijken", reageerde Veltman. "Er is zeker wat interesse, maar nog niet echt concreet. Mijn wedstrijden in de Champions League vorig seizoen zijn een goed visitekaartje geweest." Mocht Veltman Nederland definitief verlaten, dan zal zijn imago in het buitenland hem waarschijnlijk geen parten spelen. De gezegde you love him or you hate him lijkt voor de voetbalvolger in Nederland inmiddels perfect van toepassing op Veltman.

'Veltmannetje'

Vanaf zijn overstap van VV IJmuiden naar Ajax in 2001 doorliep Veltman gestaag de jeugdopleiding van de Amsterdammers. De verdediger gold nimmer als het grootste talent binnen het team, maar werd altijd gewaardeerd vanwege zijn tomeloze inzet. Vanaf 2012 werd Veltman door trainer Frank de Boer regelmatig betrokken bij het eerste elftal. Met de huidige coach van Atlanta United aan het roer bij Ajax pakte Veltman als centrale verdediger onder meer twee keer de landstitel. De Oranje-international werd een vaste kracht bij Ajax, maar was lange tijd niet onomstreden, daar hij regelmatig te betrappen was op een 'Veltmannetje'.





"Die fouten moeten eruit" pic.twitter.com/9dlNggjB0j — Milan Milano (@MilanMilanoo) 17 juli 2016

Zoals Veltman het fenomeen zelf omschreef: een foute inspeelpass, counter, doelpunt. Deze slippertjes van Veltman kostte Ajax af en toe zelfs punten, tot ergernis van de fans en ook De Boer. Zo was de trainer ontstemd na het 2-2 gelijkspel van Ajax tegen Rapid Wien in juli 2015, aangezien Veltman het laatste tegendoelpunt inluidde. "Veltman moet weten op welke momenten hij de voetballende oplossing moet kiezen", aldus De Boer, geciteerd door de NOS. "Wij hebben hem aangegeven dat dit niet kan op dit niveau. De mindset van Joël moet veranderen."

Veltman erkende zelf ook dat hij zo snel mogelijk dit imago kwijt wilde raken. "Dat is een streven waar ik zeker mee bezig ben", zei Veltman eind 2015 tegenover Voetbal International. "Mijn persoonlijk doel voor dit seizoen is onder meer af te rekenen met een Veltmannetje. Het lijkt de moderne versie te zijn geworden van een Frank de Boertje. (...) Vorig jaar zaten er nog teveel gekke foutjes in mijn spel. Daardoor kwam ik in een mindere fase. Het was het bekende pad van een doorgebroken talent. In het begin was alles positief, maar vervolgens vielen ook mijn mindere momenten op. Voor mijn gevoel ben ik dit seizoen in de volgende fase beland."

'Er wordt extra op me gelet'

Na het vertrek van Davy Klaassen naar Everton in 2017 werd Veltman eerste aanvoerder van Ajax. De verdediger had voldoende krediet opgebouwd binnen de selectie en wist zich altijd goed te verwoorden tegenover de buitenwereld. Menigeen was echter van mening dat de verdediger door zijn wisselende prestaties niet geschikt was om de band te dragen. Arnold Bruggink had het bij FOX Sports over 'een rare keuze' van toenmalig trainer Marcel Keizer. "Veltman maakt fouten en is een onzekere factor. Bovendien weet ik niet altijd wat ik moet denken van zijn verhaal na een wedstrijd", zo stelde de oud-voetballer.

Ronald de Boer kon zich vinden in de woorden van Bruggink. "Hij heeft al genoeg fouten gemaakt. Hij speelt op een positie waar hij niet uitblinkt en vervolgens maak je hem aanvoerder", aldus De Boer. Veltman reageerde verbaasd op de uitlatingen van het tweetal. "Ik vind het wel een beetje makkelijk om te zeggen dat ik een slechte aanvoerder ben", zei hij in gesprek met Metro. "Ik weet ook wel dat het beter kan. De kritiek op mijn spel was terecht, maar dat staat los van het aanvoerderschap. Hoe weten zij nu hoe ik me gedraag tijdens trainingen en in de kleedkamer?"

"Ik heb sowieso het gevoel dat ik eerder kritiek krijg als persoon dan iemand anders en dat is als aanvoerder van Ajax alleen maar meer geworden", vervolgde Veltman. "Er wordt extra op me gelet. Ik loop al een tijdje mee en heb dat al lang geaccepteerd. Die band voelt niet als een extra last. Ik droeg hem vorig seizoen ook af en toe en dat scheelt." Niet alleen zijn fouten, maar ook zijn attitude op het veld werd steeds vaker onderwerp van gesprek. Zuigen, tarten, aanstellen: Veltman werd naar gedrag verweten. Een voorbeeld: na de met 2-0 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord begin 2018 werd de verdediger voor de zoveelste keer door de mangel gehaald. Hij had zich zogenaamd aangesteld bij een overtreding van Nicolai Jörgensen, die zijn tweede gele kaart kreeg.

?? | En het ging nog lang over de rode kaart voor Jørgensen...



Mario Been: "Joël Veltman heeft hier een handje van."@kennethperez10: "Neemt niet weg dat het een zeer domme actie is. Sowieso, slidings van spitsen rond de middenlijn. Het slaat helemaal nergens op."#ajafey #DWHW pic.twitter.com/rEWruS8uDH — FOX Sports (@FOXSportsnl) 21 januari 2018

"Wat bezielde Joël Veltman om te doen alsof zijn enkel was gebroken na die domme actie van Jörgensen?", schreef Hugo Borst in het Algemeen Dagblad. "Wil Veltman soms Mark van Bommel zijn? Wat zegt Veltman? Ik ben in het veld soms een jongen die je liever niet tegenover je hebt staan. Doe nou normaal, ventje. Je forceert jezelf." Trainer Jan Everse was bij RTV Rijnmond meedogenloos. "Hij is de grootste engnek op de Nederlandse velden. Die heeft al zoveel spelers een kaart aangenaaid." Veltman liet het maar weer eens over zich heen komen. "De taal die hij gebruikt vind ik jammer. Maar goed, iedereen mag zijn mening geven en zeggen wat hij wil hoor. Waarschijnlijk wilde hij de headlines halen of zo. Het doet verder echt vrij weinig met me."

'In je eigen huis, schandalig'

Niet alleen buitenstaanders waren in de loop der jaren kritisch op Veltman. Ook de fans van Ajax hadden het weleens gemunt op de verdediger, ook in de eigen Johan Cruijff ArenA. In maart 2018 was Veltman zijn basisplaats kwijtgeraakt en toen hij tijdens het duel met sc Heerenveen (4-1 winst) ging warmlopen, begon een gedeelte van de aanhang de back uit te fluiten. "Ik heb hier een naar gevoel bij", reageerde aanvoerder Matthijs de Ligt in De Telegraaf. "Joël speelt jarenlang in Ajax 1, is aanvoerder en dan vind ik dat de fans wel wat meer respect mogen hebben. Natuurlijk mogen de mensen een mening hebben, maar dit is, in je eigen huis, schandalig."

Ook Veltman was niet te spreken over een deel van de fans. "Het geklap van de mensen toen ik warm liep, vond ik mooier dan het gefluit. Ik weet zelf ook wel dat ik meer moet brengen. Dit is niet de eerste keer, nee. Het is een schande, heel jammer dat het gebeurt." Medio 2019, na een rollercoaster vol hoogte- en dieptepunten, is het inmiddels duidelijk dat Veltman niet jarenlang meer actief zal zijn bij Ajax, ook aangezien de club heeft aangegeven zijn contract niet te verlengen. Hij gaat zijn grote liefde na meerdere landstitels, een Europa League-finale en het spectaculaire Champions League-avontuur van vorig seizoen verlaten. Het buitenland vormt voor Veltman een nieuw werkveld waar hij met een relatief schoon blazoen en zonder vooroordelen beoordeeld kan worden.

Wellicht dat Veltman over de grens nog aan één specifiek moment zal worden herinnerd. De back werd in februari 2017 namelijk wereldnieuws toen hij Sparta-speler Ivan Caléro fopte door te doen alsof hij de bal zou uitspelen voor een blessurebehandeling voor Bertrand Traoré. De verdediger besloot vervolgens echter door te spelen, tot ontsteltenis van buitenlandse media als The Telegraph, BILD en L'Équipe, die schande spraken van de actie. Na enige tijd van contemplatie besloot Veltman middels Nederlandse én Engelse tweets door het stof te gaan. "Terugkomend op mijn actie en reactie over wat ik heb gedaan in de wedstrijd tegen Sparta, en zeker tegen Iván Calero, zeg ik sorry! Dit had ik niet mogen doen, gebeurde in een opwelling, maar het blijft onsportief. Nogmaals sorry daarvoor!" Door schade en schande wordt men wijs.