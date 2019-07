Nederland valt buiten top vijftien op nieuwe FIFA-ranglijst

Het Nederlands elftal is twee plaatsen gezakt op de FIFA-ranglijst, zo blijkt uit de update die donderdag door de wereldvoetbalbond naar buiten is gebracht. De formatie van bondscoach Ronald Koeman, afgelopen maand finalist in de finaleronde van de Nations League, moet het doen met de zestiende plaats.

Oranje wist de eindstrijd van de Nations League niet te winnen, want Portugal bleek exact een maand geleden met 1-0 te sterk. Sindsdien kwam het Nederlands elftal niet meer in actie, terwijl andere ploegen in de top twintig van de FIFA-ranglijst wél in actie kwamen. Naast de Copa América werd de Gold Cup georganiseerd, met Mexico als winnaar. De Mexicanen stijgen dankzij de triomf zes plaatsen en bezetten nu de twaalfde plaats. Ook Chili gaat met plek veertien Nederland voorbij.

Brazilië stijgt door het veroveren van de Copa América in eigen land naar de tweede plaats, waarmee regerend wereldkampioen Frankrijk wordt afgelost. Les Bleus, die onlangs een verrassende 2-0 nederlaag leden tegen Turkije in de kwalificatie voor het EK in 2020, zakken naar de derde plaats. België, halvefinalist op het WK in Rusland, is nog immer koploper.

Oranje deelt de zestiende plaats overigens met Italië, dat eveneens 1569 punten heeft verzameld. Duitsland, wereldkampioen in 2014, staat een plaatsje hoger dan beide landen. Regerend Europees kampioen Portugal bezet de zesde plaats, terwijl Engeland met plaats vier net buiten de top drie valt. Uruguay (5) en Colombia (8) maken een flinke sprong in de top tien van de FIFA-ranglijst.

