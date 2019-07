Bulgaarse deal goed nieuws voor Feyenoord: ‘Ik heb ze vanochtend gebeld’

De transfer van Nigel Robertha van SC Cambuur naar Levski Sofia is goed nieuws voor Feyenoord. De 21-jarige aanvaller werd namelijk opgeleid door Feyenoord, waardoor de Rotterdamse club een percentage van de transfersom ontvangt. Cambuur en Levski Sofia hebben overigens geen mededelingen gedaan over de hoogte van de transfersom.

Foeke Booy, technisch manager van de club uit de Keuken Kampioen Divisie, erkent in gesprek met de Leeuwarder Courant dat de Friezen ‘enkele tonnen’ overhouden aan de deal met de Bulgaren. “Het was een project van ons en Feyenoord", aldus de Cambuur-bestuurder. "Hij kwam hier gratis naartoe.” Robertha speelde in totaal twee seizoenen voor Cambuur, dat hem in 2017 contracteerde.

Feyenoord houdt twee jaar na het vertrek van Robertha uit De Kuip dus nog een bedrag over, al is de hoogte van het doorverkooppercentage niet naar buiten gebracht. “Ik heb ze vanochtend gebeld en blij gemaakt. Ze zien ook dat er hier iets gebeurt. Een speler in Leeuwarden stallen, levert iets op. Dat is ook wat waard”, benadrukt Booy.

Voor Robertha was er voornamelijk belangstelling vanuit het buitenland, met Levski Sofia dat aan het langste eind trekt. Concrete aanbiedingen van Nederlandse clubs bleven uit. “En dan weet je wel welke kant het op gaat. Levski werd na het eerste contact steeds serieuzer en Nigel wilde zelf de stap ook maken. Het is goed voor hem en goed voor de club”, besluit Booy.

