‘Het voelde niet goed dat Barça mijn nummer had beloofd aan De Jong’

Frenkie de Jong speelde de laatste drie seizoenen bij Ajax met het rugnummer 21 en bij het Nederlands elftal draagt hij hetzelfde getal op de rug. Onlangs werd bekendgemaakt dat de middenvelder ook bij zijn nieuwe werkgever gaat spelen met nummer 21, dat tot voor kort nog toebehoorde aan Carles Aleñá. De jeugdexponent speelt aankomend seizoen met nummer 19, nadat hij ‘gedwongen’ werd om zijn oude rugnummer aan De Jong te geven.

“Het voelde niet goed dat het bestuur, zonder het aan mij te vertellen, het nummer 21 aan De Jong beloofd heeft”, tekenen verschillende Spaanse media, waaronder Marca, op uit de mond van Aleñá. De jonge middenvelder haast zich wel om toe te voegen dat het incident niet tot problemen tussen hem en zijn nieuwe ploeggenoot De Jong heeft geleid.

“Het doorgeven van De Jongs nummer was iets tussen hem en mij. Ik had echter graag bericht van het bestuur gehad. Ze hebben hem het nummer beloofd zonder mij op de hoogte te stellen. Dat liet een nare smaak achter, het voelde niet goed. Ik heb me altijd netjes gedragen tegenover de club”, sluit hij af.

De 21-jarige Aleñá maakt sinds vorig seizoen vast deel uit van de hoofdmacht van Barcelona en kwam in de afgelopen voetbaljaargang zeventien keer in actie in LaLiga namens de Spaanse grootmacht. Hij kwam bovendien tot zeven optredens in de Copa del Rey en speelde ook drie wedstrijden in de Champions League. Aleñá kwam dinsdag, net als De Jong, als invaller binnen de lijnen in de met 1-2 verloren oefenwedstrijd tegen Chelsea.