Nieuwe miljoenendeal brengt Tottenham op gelijke hoogte met Chelsea

Tottenham Hotspur heeft een nieuw en meerjarig contract getekend met shirtsponsor AIA, zo meldt de Londense club donderdag via de officiële kanalen. Met de nieuwe deal, met een looptijd van acht seizoenen, is een bedrag van om en nabij de 360 miljoen euro gemoeid. De naam van AIA prijkt sinds 2013 op het shirt van the Spurs.

Met het nieuwe sponsorcontract, dat afloopt in 2027, strijkt Tottenham jaarlijks 45 miljoen euro op. Voorzitter Daniel Levy is dan ook in zijn nopjes met de gloednieuwe overeenkomst met het Aziatische merk. “De verlenging van het contract laat zien dat de relatie met AIA krachtig en succesvol is. We zijn trots op de steun die wij van AIA ontvangen in deze zo belangrijke periode in de clubgeschiedenis”, zo stelt de preses op de clubsite.

Tottenham komt met de AIA-deal op gelijke hoogte met Chelsea, dat vier jaar geleden een deal sloot met Yokohama en daarvoor ook 45 miljoen euro per jaar ontvangt. Manchester United staat wat betreft shirtsponsordeals nog steeds op eenzame hoogte. The Red Devils strijken dankzij het partnerschap met Chevrolet ruim 55 miljoen euro per jaar op.

Het is sowieso een belangrijk jaar voor Tottenham, want in april werd het nieuwe stadion geopend, met een capaciteit van ruim 62.000 plaatsen. De kosten daarvan worden geschat op ruim een miljard euro. Daarnaast bereikte het elftal van manager Mauricio Pochettino de Champions League-finale, waarin met 0-2 werd verloren van Liverpool. De Londenaren spelen aankomend seizoen wederom in het miljardenbal.