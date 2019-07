FC Utrecht - Zrinjski: aanvang, live-uitzending en vermoedelijke opstellingen

FC Utrecht heeft een succesvol seizoen achter de rug, waarin de play-offs om Europees voetbal werden gewonnen. Onder leiding van de nieuwe trainer John van den Brom hoopt de club uit de Domstad de winst van de play-offs te verzilveren door de groepsfase van de Europa League te bereiken. In de tweede voorronde wacht een dubbele confrontatie met Zrinjski Mostar.

De groepsfase van de Europa League is ver weg, want FC Utrecht moet in totaal drie rondes zien te overleven. Van den Brom verwacht geen eenvoudige tweeluik. "Het zijn vaak gemene ploegen op de Balkan”, aldus de trainer in gesprek met de NOS over de Bosnische club.”Het moet te doen zijn, maar dan moeten we ons niet laten leiden door de hitte, de scheidsrechter of fysiek spel van de tegenstander.” Beide ploegen krijgen vanavond ook te maken met de enorme hitte. “Er is altijd wat om over te zeuren, je moet de dingen nemen zoals ze zijn", vertelt de coach. "We moeten voor de wedstrijd zo weinig mogelijk in de zon komen en er dan uiteindelijk klaar voor zijn. En dat zijn we."

Waar het voor FC Utrecht om de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen gaat, heeft de huidige nummer negen van Bosnië & Herzegovina er al een dubbele ontmoeting met Akademija Pandev op zitten. De oude club van Luka Modric rekende over twee duels af met de Macedonische club (twee keer 3-0). In de competitie werd de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen met 1-0 verloren van regerend landskampioen FK Sarajevo. Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys waren aandachtig toeschouwer en zagen hoe de opponent van donderdagavond onderuit ging. Trainer Hari Vukas hoopt in Utrecht op een beter resultaat, maar beseft dat het niet eenvoudig wordt. “Iedereen weet dat het Nederlandse voetbal groot is in Europa. Topniveau. We hebben heel veel respect voor het Nederlandse voetbal. Voor de competitie, en voor FC Utrecht.”

“Wij willen morgen een doelpunt maken”, vervolgt Vukas op de clubsite van FC Utrecht. “Volgens ons is het zaak om in deze twee wedstrijden tegen FC Utrecht gefocust te zijn en compact te verdedigen. Dat we al wedstrijd in de benen hebben, kan goed zijn. Maar het kan ook niets betekenen. Ja, wij hebben in elk geval drie wedstrijden ritme. Maar we weten ook hoe sterk FC Utrecht is en dat ze er honderd procent klaar voor zullen zijn.” Over de hitte maakt de coach zich niet druk. “Warm? In Mostar spelen we altijd bij deze temperaturen. Daar zijn we op voorbereid. Of het een voordeel voor ons is? Ach, misschien. Voordelen zijn relatief in het voetbal.”

Blessures en afwezigen

Van den Brom liet woensdag op de persconferentie weten dat hij niet kan beschikken over verschillende spelers. “We missen wat jongens, onder wie Adrián Dalmau, Joris van Overeem, Issah Abass, Othmane Boussaid en Jean-Christophe Bahebeck. Maar ik kijk graag naar de spelers die er wél zijn. Die zijn er klaar voor een goede pot neer te zetten.”

Vermoedelijke opstellingen

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Bergström, Janssen, Guwara; Van de Streek, Maher, Gustafsson; Kerk, Lonwijk, Cerny.

Vermoedelijke opstelling Zrinjski: Brkic; Kadusic, Jakovljevic, Barbaric, Rugasevic; Mandic, Curjuric, Rustemovic, Sovsic, Govedarica; Hadzic.

Aanvang en live-uitzending

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Zrinjski begint om 18.00 uur en wordt live uitgezonden door Veronica.