Marcel Brands incasseert 25 miljoen euro met transfer naar de Bundesliga

Ademola Lookman is speler van RB Leipzig. Everton bevestigt donderdagochtend via de officiële kanalen dat de 21-jarige aanvaller de club uit Liverpool heeft verlaten en heeft getekend in Duitsland. De clubs maken niet bekend voor hoeveel geld de jongeling van club wisselt, maar volgens diverse Engelse en Duitse media gaat het om een bedrag van circa 25 miljoen euro.

De overstap komt niet uit de lucht vallen, daar verschillende media al melding hadden gemaakt van de transfer. Lookman keert zodoende terug bij de club waar hij vanaf januari 2018 een halfjaar op huurbasis actief voor was. In totaal heeft Lookman 48 wedstrijden voor de club van directeur Marcel Brands gespeeld, met 4 goals als resultaat.

Lookman, die tot medio 2024 heeft getekend bij RB Leipzig en met rugnummer 17 gaat spelen, reageert op de site van zijn nieuwe werkgever verheugd op zijn overstap. “Ik ben heel blij om weer terug te keren. Natuurlijk verheug ik me er weer op om de jongens te zien en om het team te helpen om nog meer successen te boeken”, aldus de Engelsman.

Sportdirektor Markus Krosch is eveneens blij dat de deal eindelijk is afgerond. “We zijn blij dat het gelukt is. Het was een lang proces, ook omdat wij hem de vorige zomer eigenlijk al wilden halen. We zijn blijven vechten voor zijn komst en dat heeft zich nu uitbetaald. Ademola heeft zich tijdens zijn halfjaar hier ons al volledig overtuigd”, aldus de sportbestuurder.