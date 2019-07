Sky Sports: Manchester United niet in de markt voor ‘man van 70 miljoen’

Bruno Fernandes kan een overstap naar Manchester United vergeten, zo weet Sky Sports te melden. De 24-jarige middenvelder van Sporting Portugal werd de afgelopen tijd meer dan eens in verband gebracht met een transfer naar the Red Devils. De komst van Fernandes heeft echter geen prioriteit voor Manchester United.

Volgens het laatste bericht van de Daily Star bedroeg het verschil tussen vraag en aanbod in de onderhandelingen tussen Sporting en Manchester United nog een kleine negen miljoen euro. De werkgever van Marcel Keizer en Bas Dost verlangt naar verluidt een bedrag van minimaal zeventig miljoen voor de middenvelder, terwijl de Engelse topclub een bod van ruim zestig miljoen had uitgebracht. Volgens de laatste berichten is dat dus niet waar en is Manchester United niet bezig met de komst van Fernandes.

De geruchten over de concrete belangstelling van Manchester United zouden vooral aangezwengeld worden vanuit Portugal. The Red Devils hebben Fernandes de afgelopen tijd weliswaar bekeken, maar zijn naam staat niet bovenaan het verlanglijstje. Manchester United wil zich deze zomer nog versterken met een middenvelder, een centrale verdediger en een buitenspeler, maar voor de eerste vacature is Fernandes niet concreet in beeld.

Manchester United moet sowieso eerst spelers verkopen, alvorens er versterkingen kunnen worden binnengehaald. Fernandes werd de afgelopen tijd overigens ook in verband gebracht met onder meer Liverpool en Manchester City, al hebben the Citizens met Rodri al een middenvelder binnengehaald. Het contract van Fernandes bij Sporting loopt nog tot medio 2023 en die verbintenis bevat naar verluidt een afkoopclausule van honderd miljoen.