AZ - BK Häcken: aanvang, live-uitzending en vermoedelijke opstellingen

AZ is zes wedstrijden verwijderd van de groepsfase van de Europa League. In de tweede voorronde is het Zweedse BK Häcken de eerste horde voor de Alkmaarders. De ploeg van trainer Arne Slot begint donderdagavond om 20.30 uur met een thuiswedstrijd in het AFAS Stadion. Waar het voor de Alkmaarders de eerste belangrijke wedstrijd is na de voorbereiding, zit de opponent uit Göteborg al midden in het seizoen.

Als nummer vier van het vorige Eredivisie-seizoen plaatste de ploeg van de inmiddels naar FC Utrecht vertrokken trainer John van den Brom zich automatich voor de tweede voorronde van de Europa League. BK Häcken kwalificeerde zich vorig seizoen voor de voorrondes door het winnen van het Zweedse bekertoernooi. In de finale werd AFC Eskilstuna met 3-0 opzij gezet. Via AZ hoopt het team van trainer Andreas Alm en aanvoerder Rasmus Lindgren (ex-FC Groningen en Ajax) zich voor het eerst in de clubgeschiedenis te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League.

Waar voor AZ de competitie volgende week zondag van start gaat met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, is de Allsvenskan al in volle gang. BK Häcken staat na zestien competitieduels op de vierde plaats met een achterstand van zes punten op koploper Malmö FF. De Zweden zijn met een goed gevoel naar Alkmaar afgereisd, want afgelopen zaterdag werd de uitwedstrijd tegen Sundsvall winnend afgesloten: 0-1. Bij AZ zal men er minder gerust op zijn. De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt namelijk stroef. Van PAOK (1-0) en Club Brugge (5-2) werd nog gewonnen, daarna volgden oefennederlagen tegen Telstar (3-0), AA Gent (0-2) en KV Oostende (0-1).

Afgelopen zaterdag was het team van Slot de bovenliggende partij tegen Oostende, maar kwam de voorhoede niet tot scoren. Omdat het duel na rust werd gestaakt vanwege hevige regenval, kreeg de ploeg niet meer de kans om de achterstand weg te werken. Bij AZ zal men er dan ook niet gerust op zijn, mede door de vroege uitschakeling van vorig seizoen. Vorig jaar werd de subtopper uit de Eredivisie namelijk al in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door Kairat Almaty uit Kazachstan. Het duel met Oostende zal dan ook een wake-up call zijn voor AZ. Met name waarop het tegendoelpunt tot stand kwam was tegen het zere been van Slot. Zijn ploeg werd geklopt uit een standaardsituatie, een spelelement waar BK Häcken volgens De Telegraaf juist in uitblinkt.

Slot hoopt dat zijn ploeg donderdagavond beter voor de dag verschijnt. Hij verwacht dat de Zweedse opponent op dezelfde manier zal spelen als Oostende. “Afwachtend, loerend op dat ene kansje”, aldus de trainer na afloop van de nederlaag in de oefenwedstrijd. “Dan krijgen ze een vrije trap en sturen ze wel ineens veel mensen naar voren. In de volle overtuiging dat er wat te halen valt. Daar gaan ze vervolgens alle tijd voor nemen. Je kunt er nog zo voor waarschuwen, vandaag ook nog, maar toch vliegt de bal erin. Daar zullen we ons beter tegen moeten wapenen, want bij Häcken loopt ook een grote spits rond.”

Blessures en afwezigen

Aan de kant van AZ komt een basisplaats te vroeg voor Jordy Clasie, die transfervrij werd aangetrokken nadat zijn contract bij Southampton werd ontbonden. "Ik moet eerst fitter worden. Bij Southampton ben ik uit de groep gezet, waardoor ik twee weken geen groepstrainingen heb kunnen doen. Dat is lastig. Er is niet afgesproken wanneer ik minuten ga maken. Maar ik ga er hard voor werken”, zo liet de middenvelder deze week weten aan de NOS. Ook is het onzeker of Oussama Idrissi en Thomas Ouwejan aan de aftrap zullen verschijnen. Eerstgenoemde keerde pas laat terug van de Afrika Cup, terwijl Ouwejan op de weg terug is na een blessure. Slot had het tweetal afgelopen zaterdag graag langer in actie laten komen tegen Oostende, maar doordat het duel vijf minuten na de rust gestaakt werd, lukte dat niet.

Vermoedelijke opstellingen

Vermoedelijke opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Koopmeiners, Midtsjö, Til; Stengs, Boadu, Gudmundsson.

Vermoedelijke opstelling BK Häcken: Abrahamsson; Andersson, Toivio, Lindgren, Sverrisson; Friberg, Faltsetas; Irandust, Mohammed, Jeremejeff; Yasin

Aanvang en live-uitzending

De wedstrijd tussen AZ en BK Häcken begint om 20.30 uur en wordt live uitgezonden door Veronica.