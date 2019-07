Georginio Wijnaldum komt tot scoren bij officieus debuut Sepp van den Berg

Sepp van den Berg heeft zijn officieuze debuut gemaakt voor Liverpool. De verdediger moest enige tijd toekijken, aangezien de transfer van de van PEC Zwolle overgekomen jongeling nog niet officieel was goedgekeurd door de FIFA. Vlak voor de wedstrijd tegen Sporting Portugal (2-2) kreeg Liverpool groen licht, waardoor Van den Berg mocht debuteren namens the Reds.

Liverpool had er vertrouwen in dat Van den Berg snel goedkeuring zou krijgen van de FIFA toen men de stopper meenam op tour naar de Verenigde Staten. Pas enkele uren voor de wedstrijd tegen Sporting Portugal kon de topclub melden dat het talent speelgerechtigd was verklaard. Zodoende kon Van den Berg vlak voor tijd invallen ten faveure van Joel Matip.

Bij het duel met de Portugese topclub in New York stond het al 2-2 toen Van den Berg zijn entree maakte. Liverpool moest al snel een tegentreffer van Bruno Fernandes incasseren, maar al in de eerste helft wist de Champions League-winnaar het tij te keren. Divock Origi en Georginio Wijnaldum waren voor rust trefzeker, waardoor Liverpool met een voorsprong de kleedkamer opzocht.

Liverpool ging uiteindelijk niet met de overwinning aan de haal. De ploeg van trainer Marcel Keizer wist vlak na de onderbreking toe te slaan via Wendel, waardoor de eindstand werd bepaald op 2-2. Liverpool oefent nog tegen Napoli en Olympique Lyon alvorens the Reds op zondag 4 augustus gaan strijden tegen Manchester City in het kader van de Community Shield.