Volgende megadeal en langer verblijf bij Ajax ‘allerminst zeker'

David Neres keert komende maandag als laatste speler van Ajax terug van vakantie. De laatste weken wordt er druk gespeculeerd over een aanstaande contractverlenging van de aanvaller in Amsterdam, maar volgens het Algemeen Dagblad is een langer verblijf van Neres bij Ajax allerminst zeker. De Braziliaan lijkt geen haast te hebben met een nieuwe verbintenis.

Volgens de krant zat het management van Neres woensdag om de tafel met Ajax om een nieuwe verbintenis te bespreken. De buitenspeler kan een verbeterd contract ondertekenen, maar staat eigenlijk wel open voor een overgang 'naar een club in een van de grote competities in Europa'. Het dagblad schetst dat Giuliano Bertolucci, de machtige zaakwaarnemer van Neres, het pad heeft uitgestippeld dat de aanvaller deze zomer een transfer maakt.

De laatste tijd toonden behalve Atlético Madrid ook onder meer Manchester United en Paris Saint-Germain belangstelling, zo stelt de krant. Guangzhou Evergrande wilde Neres afgelopen winter voor vijftig miljoen euro overnemen en Ajax zal naar verluidt niet meer onder dit Chinese bod gaan zitten, aangezien de status van de speler alleen maar is toegenomen. Neres ligt nu nog tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Eerder meldde De Telegraaf dat Ajax de aanvaller een verbeterde verbintenis wil laten ondertekenen met de afspraak om mee te werken met een toekomstige transfer. In ruil voor nog een seizoen in Amsterdam wordt met hem de afspraak gemaakt dat de leiding van Ajax in de zomer van volgend jaar met hem mee zal denken bij een eventuele transfer. André Onana en Nicolás Tagliafico gingen hem reeds voor. De twee basisklanten tekenden eerder dit jaar al een nieuw contract onder dezelfde voorwaarde.