Jürgen Klopp wijst ‘vreemd idee’ van de hand: ‘Hij zou peperduur zijn’

Liverpool is volgens Jürgen Klopp niet van plan om zich te mengen in de strijd om Gareth Bale. De aanvaller mag vertrekken bij Real Madrid en heeft nog geen nieuwe club gevonden. Hoewel Bale met een transfer naar China in verband wordt gebracht, is een langer verblijf in Europa ook een optie als een club wil voldoen aan zijn salariseisen. Het lijkt niet realistisch dat Liverpool dat zal doen, aldus Klopp.

Voormalig Liverpool-middenvelder Paul Ince zei eerder deze week dat the Reds de komst van Bale moeten onderzoeken. Klopp kan er wel om lachen. "Die fantastische oud-voetballers houden er vreemde ideeën op na. Ik heb enorm veel respect voor ze, maar waarschijnlijk zeggen ze zulke dingen alleen omdat iemand ze ernaar vroeg", reageert de Duitser in gesprek met Sky Sports. "Bale is een speler van Real Madrid. Hij zou peperduur zijn en de salariskosten zouden ook hoog zijn."

Klopp noemt de Welshman een 'geweldige voetballer' van wie hij kan genieten. "Maar het gaat niet alleen om hem. Je moet een team weten te creëren. Een team is geen verzameling van de beste individuen; ze moeten samenwerken", doceert de oefenmeester van de Champions League-winnaar van afgelopen seizoen. "Liverpool is een langetermijnproject en we hebben een heel sterk team. Gaan we moeilijke momenten meemaken, volgend seizoen? Waarschijnlijk wel. Maar dat zou ook het geval zijn als we een, twee of drie nieuwe spelers halen."

Tot dusver bleef Liverpool stil op de transfermarkt. De van PEC Zwolle overgekomen Sepp van den Berg is de enige zomeraanwinst van de grootmacht. "Ik zeg niet dat we helemaal niets gaan doen op de transfermarkt, maar mensen vergeten soms welke spelers je wel al tot je beschikking hebt", vindt Klopp. "Soms moet je een situatie gewoon afwachten, je rekeningen betalen, een normaal leven leiden en gewoon in je huis blijven wonen, voordat je een nieuwe bouwt."