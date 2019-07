Van der Gijp vergelijkt Feyenoord en PSV: ‘Leroy Fer heeft wél die status’

Leroy Fer maakte woensdagavond zijn rentree in De Kuip. Hoewel hij geen contract heeft bij Feyenoord, deed de middenvelder een helft mee in de oefenwedstrijd tegen Angers (2-2). Fer liet een goede indruk achter op René van der Gijp, al houdt de analist van Veronica een slag om de arm. "De kans dat hij niet fit blijft, is groter dan de kans dat hij wel fit blijft", waarschuwt Van der Gijp.

De oud-voetballer wijst naar het blessureverleden van Fer. De afgelopen seizoen kampte hij met zware blessures aan de achillespees en de knie. "Het is te hopen dat het goed gaat, want het is wel een goede speler. Je ziet ook aan hem dat hij een bepaalde status heeft", merkt Van der Gijp op. Hij trekt de vergelijking met de wedstrijd die PSV dinsdagavond speelde tegen FC Basel (3-2 zege). "De ploeggenoten van Fer kijken of hij vrijstaat en geven de bal ook af. Dat zie je bijvoorbeeld niet bij Érick Gutiérrez (van PSV, red.). Die wordt net zo makkelijk overgeslagen."

Ook Orkun Kökcü liet een goede indruk achter op Van der Gijp. De achttienjarige middenvelder werd vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald. Goed voorbereidend werk van Kökcü resulteerde in de 2-1 van Steven Berghuis. Van der Gijp hoopt dat trainer Jaap Stam hem het vertrouwen blijft geven. "Die jongen bevalt me heel erg. Het is een redelijk grote club en dat maakt het moeilijk om zo’n jongen vertrouwen te geven. Dat zie je ook bij PSV, met Cody Gakpo."

"Na tachtig of negentig slechte minuten is een trainer toch al gauw geneigd om weer verder te kijken. Maar je kunt ook niet verwachten dat ze het hele seizoen stabiel blijven", weet Van der Gijp. "Maar Kökcü kan echt wel wat, dat zag je ook aan de manier waarop hij de bal aan Berghuis gaf." Voor Feyenoord zit de voorbereiding er ondertussen bijna op. Zondagmiddag wacht alleen nog de traditionele openingswedstrijd in De Kuip, tegen Southampton.