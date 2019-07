‘UEFA Youth League-winnaar Diego Leite verschijnt op de radar van Ajax’

Diogo Leite is op de radar verschenen van Ajax, zo meldt A Bola woensdagavond. De twintigjarige verdediger heeft bij FC Porto weinig uitzicht op speeltijd en wil daarom nadenken over een transfer. Behalve Ajax wordt ook Girondins Bordeaux genoemd als geïnteresseerde club. Porto wijst naar zijn afkoopsom, aldus de sportkrant.

De hoogte van de afkoopsom werd niet bekendgemaakt, toen Leite zijn contract vorig jaar verlengde tot medio 2023. In januari weigerde Porto naar verluidt een bod van vijftien miljoen euro van Sevilla, wat een indicatie kan zijn van de hoogte van het bedrag dat de grootmacht wil incasseren voor het talent.

Leite begon in 2008 in de jeugdopleiding van Porto. Hij doorliep de jeugdopleiding en sloot zich vorig seizoen aan bij de A-selectie. Leite noteerde sindsdien zestien wedstrijden in de competitie en vormde aanvankelijk een centraal duo met Felipe. Hij werd gaandeweg het seizoen echter door Éder Militão naar de bank verdrongen.

Militão vertrok deze zomer naar Real Madrid, maar de kans op speeltijd lijkt alsnog klein voor Leite. De concurrentie blijft groot voor de jongeling, die afgelopen seizoen met de Onder-19 van FC Porto beslag legde op de UEFA Youth League. Bij Girondins Bordeaux zou Leite kunnen samenwerken met landgenoot en trainer Paulo Sousa,