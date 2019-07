Van der Vaart: ‘Spelers die ik niet eens ken gaan voor dertig miljoen euro weg’

Rafael van der Vaart kijkt met verbazing naar de transferbedragen die tegenwoordig betaald worden voor voetballers. De voormalig voetballer van Ajax en Real Madrid constateert dat de geldsommen die voor spelers worden neergeteld veel hoger zijn geworden dan in zijn eigen hoogtijdagen.

"De transferbedragen zijn heel gevaarlijk", aldus Van der Vaart tegenover Die Welt. "Toen ik van Ajax naar HSV ging voor vijf miljoen euro, wist iedereen wie ik was. Maar tegenwoordig vertrekken spelers die ik niet eens ken voor dertig miljoen euro naar Watford." Van der Vaart vindt dat geld een steeds grotere rol speelt in de voetbalwereld.

"Professionals verdienen zoveel geld dat ze alleen maar daarvoor spelen", zegt de voormalig Oranje-international, die claimt zelf ooit een lucratieve aanbieding uit China te hebben afgewezen. "Wat moet ik doen in China? Dat zou niet goed voor me zijn." Van der Vaart speelde de laatste drie jaar uit zijn loopbaan in Denemarken bij respectievelijk FC Midtjylland en Esbjerg.

Van der Vaarts zoon, Damian, speelt bij de Duitse amateurclub Victoria Hamburg. Van de oud-middenvelder hoeft zijn zoon niet per se profvoetballer te worden. "Als het kind niet blij is, moet het niveau iets naar beneden. Anders gaat dat ten koste van het plezier." Van der Vaart gaat regelmatig kijken bij zijn zoon. "Daar hebben ze een leuke bar onder de tribune."

"Wanneer de kinderen spelen, gaan de ouders altijd naar beneden om wat te drinken. Dan voel ik me een amateur en gelukkig." De laatste jaren van zijn loopbaan verloor Van der Vaart het plezier in het voetbal. "De druk nam het over, het ging alleen maar om het winnen. Er was geen ruimte meer voor amateuristisch voetbal, wat een goede sfeer zou brengen. Ik hield er soms ook van om een burger na een wedstrijd te eten."