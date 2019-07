Woensdag, 24 Juli 2019

Toptransfer lonkt nog steeds voor Oranje-international

Napoli heeft een bod van AS Roma ontvangen op Elseid Hysaj. De Albanese vleugelverdediger wordt ook gevolgd door Schalke 04. (Corriere del Mezzogiorno)

Everton wil Jean-Philippe Gbamin aantrekken als opvolger van Idrissa Gueye, die naar Paris Saint-Germain vertrekt. FSV Mainz 05 verlangt 35 miljoen euro voor de Ivoriaan. (Diverse Franse media)

Manchester City heeft nog altijd belangstelling voor Nathan Aké. Hoewel de club in gesprek is met Harry Maguire van Leicester City, is de verdediger van Bournemouth ook nog in beeld. (The Telegraph)

Juventus is in onderhandeling met Aston Villa over Mattia Perin. De doelman was eerder op weg naar Benfica, maar doorstond de medische keuring daar niet. (Sky Italia)

OGC Nice heeft een bod van zestien miljoen euro, afkomstig van Newcastle United, op Allan Saint-Maximin afgewezen. De Fransen willen minimaal twintig miljoen euro voor de vleugelaanvaller. (RMC Sport)