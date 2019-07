Jiangsu wilde Gareth Bale voor ‘stompzinnig’ laag bedrag binnenhalen

Het vertrek van Gareth Bale bij Real Madrid leek afgelopen weekend ophanden, maar de aanvaller staat nog altijd onder contract bij Real Madrid. Ondanks de belangstelling van twee Chinese clubs, Jiangsu Suning en Beijing Guoan, staat een overstap naar de Super League momenteel op een laag pitje. Volgens media uit China was Jiangsu het meest serieus en heeft de club een bod uitgebracht in het Santiago Bernabéu.

Het ging echter om een verrassend laag bod van 22 miljoen euro, zo claimt Sina Sports. Bale is weliswaar uit de gratie geraakt bij Real Madrid, maar heeft een contract tot medio 2022 en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van zestig miljoen euro. Real Madrid wees het bod op de dertigjarige buitenspeler dan ook af en daarna zijn de onderhandelingen gestopt. Bale had zelf een jaarloon van zeventien miljoen euro kunnen verdienen bij Jiangsu, zo klinkt het.

Naar verluidt vond de Welshman het geboden salaris te laag. Hij verdient bij Real Madrid 31,2 miljoen euro bruto per jaar, wat neerkomt op een weekloon van 600.000 euro. Sina Sports betitelt de geboden transfersom en het geboden salaris zelfs als 'stompzinnig'. Het grote sportplatform stipt aan dat competitiegenoot Guangzhou Evergrande veel heeft gehad aan de rentree van Paulinho, medio 2018, en na zijn komst meer geld kon vragen voor tv-rechten. Bale is eenzelfde investering waard, vindt men.

Dat Bale geen toekomst heeft bij Real Madrid, leek na zaterdagnacht wel duidelijk. In de wedstrijd tegen Bayern München (3-1 nederlaag) op de International Champions Cup bleef hij op de bank; na afloop zei trainer Zinédine Zidane dat de club aan zijn vertrek werkt. "Ik hoop dat het snel wordt afgerond", gaf hij aan. Dinsdagnacht deed Bale echter in de tweede helft mee in de wedstrijd tegen Arsenal op de International Champions Cup en kwam hij tot scoren. Real Madrid won na strafschoppen.