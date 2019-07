Liverpool moet rechtsback langdurig missen door afgescheurde kruisband

Nathaniel Clyne komt de komende zes maanden niet in actie. De rechtsback van Liverpool scheurde afgelopen zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund (3-2 verlies) zijn voorste kruisband af en staat voor een lange revalidatieperiode. "Wat kan ik anders zeggen dan hoe ontmoedigd we allemaal zijn voor Clyney", laat zijn trainer Jürgen Klopp weten op de website van Liverpool.

Toen Clyne na zestig minuten tegen Dortmund op het gras bleef liggen, werd direct gevreesd voor een ernstige blessure. "Het lichtpuntje is dat het volgens de medische staf geen gecompliceerde kruisbandblessure is", aldus Klopp. "Dat betekent dat het pad om terug te komen van deze kwetsuur vrij zou moeten zijn van valkuilen en complicaties."

Clyne maakte een goede indruk op Klopp tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Het is duidelijk dat een dergelijke blessure voor geen enkele speler op een gelukkig moment komt, maar hij trainde en speelde zo goed. Hij was in uitstekende vorm", zegt de oefenmeester, die verwacht dat de Engelse verdediger sterk zal terugkomen.

"Hij is zo'n degelijke professional en is van nature erg fit en sterk, dus dat is in zijn voordeel. Op dit moment is er niet veel meer te zeggen dan dat we Clyney allemaal op welke manier dan ook zullen ondersteunen." Clyne, die afgelopen halfjaar werd uitgeleend aan Bournemouth, ligt nog een jaar vast bij Liverpool.