TuttoJuve en La Gazzetta dello Sport eensgezind over cijfer voor De Ligt

Hoewel hij een eigen doelpunt maakte, wordt het basisdebuut van Matthijs de Ligt voor Juventus positief beoordeeld door de Italiaanse media en door Maurizio Sarri. De verdediger deed woensdagmiddag in de eerste helft mee in het duel met Internazionale in het kader van de International Champions Cup. Zijn eigen doelpunt hielp Inter op voorsprong, maar Cristiano Ronaldo bracht de stand in evenwicht en uiteindelijk won Juventus in een penaltyserie.

"De Ligt stond tijdens onze slechtste fase van de wedstrijd op het veld, maar daar was hij niet verantwoordelijk voor", stelt trainer Sarri na de wedstrijd op Chinese bodem. La Gazzetta dello Sport geeft de van Ajax overgekomen stopper een zes voor zijn optreden. "Een wedstrijd met veel verschillende gezichten voor De Ligt", concludeert de krant. "Over het geheel deed hij het goed, maar er ontstond kortsluiting bij die corner van Stefano Sensi." De hoogste cijfers zijn voor Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo en voor zomeraanwinst Merih Demiral, een concurrent én de vervanger van De Ligt. Het drietal krijgt een zeven toebedeeld van de roze sportkrant.

Fansite TuttoJuve kiest voor dezelfde drie uitblinkers en geeft ze ook allemaal een zeven. De Ligt krijgt ook van die website een zes. "Buiten het ongelukkige eigen doelpunt lijkt hij zich al thuis te voelen in de defensie van Juventus. Hij toonde een goede connectie met Leonardo Bonucci en liet zijn aanwezigheid blijken met zijn fysiek en bovenal met zijn positionering, die ertoe leidde dat hij vaak ballen van Inter in het strafschopgebied onderschepte." Overigens lijkt ook Sarri van mening dat Ronaldo en Buffon de uitblinkers waren, want de oefenmeester deelt het tweetal complimenten uit. Buffon stopte drie penalty's in de beslissende serie.

"Ronaldo speelde zoals altijd weer fantastisch. Maar we kunnen het nog makkelijker maken voor hem, door ons aanvalsspel flink te verbeteren", meent Sarri in gesprek met Sportitalia. "De grote kracht van Buffon is dat hij een geboren krijger is. Hij stond er toen wij hem nodig hadden en hij keepte geweldig in de strafschoppenreeks." Volgens de trainer was de oefenwedstrijd 'tot op zekere hoogte' te vergelijken de verloren wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-3) van zondag, het duel waarin De Ligt debuteerde als invaller. "We hadden het weer lastig in de openingsfase en hanteerden een laag tempo."

"In de tweede helft ging het heel goed en zetten we druk op de backs van de tegenstander. We kunnen nog beter worden, zeker als het gaat om hoog druk zetten om de bal te veroveren als we verdedigen. We moeten vooruit verdedigen en niet toestaan dat de tegenstander achter ons opduikt. Dat ging beter in het eerste halfuur van de tweede helft. We speelden toen met meer lef", merkt Sarri op. "Het is logisch dat het even duurt voordat we die omslag in de mentaliteit kunnen maken. Ik heb vandaag zelf ook een fout gemaakt, door ze 45 minuten te laten trainen. Dat eiste zijn tol in deze hitte."