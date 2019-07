Waarom Vincent Janssen in Mexico 2,5 miljoen euro per jaar gaat verdienen

¡Bienvenido a Rayados, Vincent Janssen!, zo maakte Monterrey dinsdagmiddag even voor vieren lokale tijd vol trots de komst van Vincent Janssen bekend. De aanvaller zette onder toeziend oog van sportief voorzitter annex voormalig Mexicaans international Duilio Davino zijn handtekening onder een contract voor liefst vijf jaar met los Rayados. Waarom is de winnaar van de CONCACAF Champions League bij de 25-jarige Nederlander uitgekomen? Het is de fans van de club uit het noordoosten van Mexico niet ontgaan dat Janssen op 14 mei 2018 voor het laatst trefzeker was. Er bestaat dan ook veel scepsis over de vierde Nederlander in de historie van het Mexicaanse voetbal.

Door Daniel Cabot Kerkdijk

Monterrey snakt al jaren naar grote successen, maar vooral in eigen land. De club is al dertien jaar eigendom van FEMSA, een belangrijke speler in de drankenindustrie met een jaarlijkse omzet van omgerekend ruim twintig miljard euro. Ofschoon Monterrey steevast een van de meest waardevolle selecties van Mexico heeft én een van de hoogste transferbudgetten van het Noord-Amerikaanse land, blijft nationaal succes uit. Het Torneo Apertura van 2010, de eerste helft van het seizoen, was de laatste grote prijs in eigen land, daar de winst van de Copa México Apertura twee jaar geleden als een troostprijs wordt beschouwd. De verovering van CONCACAF Champions League begin mei, door onder meer het Atlanta United van Frank de Boer in de kwartfinales te elimineren, moet een opmaat naar meer succes worden.

Monterrey, dat het schitterende BBVA Bancomer Stadium als onderkomen heeft, zocht de voorbije maanden naar ‘een eigen André-Pierre Gignac’. De 33-jarige aanvaller verbond zich medio 2015 aan Tigres UANL, de absolute aartsrivaal van Monterrey, en is sindsdien tot een legende in Mexico uitgegroeid. Met 104 goals in 185 officiële duels is de voormalig Frans international op dit moment gedeeld clubtopscorer van Tigres, met evenveel goals als Tomás Boy, nu trainer van Chivas, in de jaren zeventig en tachtig. Belangrijker: dankzij de productieve inbreng van Gignac veroverde Tigres de afgelopen jaren het Torneo Apertura 2015, het Torneo Apertura 2016, het Torneo Apertura 2017 en het Torneo Clausura 2019. De algehele landstitel werd drie jaar op rij veroverd (2016, 2017, 2018) en eerder deze maand moest Tigres de landstitel na strafschoppen aan Club América, de winnaar van het Torneo Apertura 2018, laten.

De clubs uit de Liga MX betalen hun vedettes rijkelijk: Gignac, die in november 2018 een nieuw contract met Tigres voor drie jaar tekende, krijgt omgerekend 4,1 miljoen euro per jaar betaald, exclusief bonussen. Chileens international Nicolás Castillo van Club América is met 4,3 miljoen euro op jaarbasis de absolute grootverdiener in Mexico. Rogelio Funes Mori (Monterrey), Eduardo Vargas (Tigres) en Oribe Peralta (Chivas) completeren de subtop met jaarsalarissen tussen 2,5 en 3,5 miljoen euro. Niet alleen de moederbedrijven van de clubs maar ook externe investeerders zijn bereid om riante salarissen uit te keren en het aanzien van de club te vergroten. Cemex, de eigenaar van Tigres, is bijvoorbeeld 's werelds grootste producent van bouwmaterialen en de op een na grootste producent van cement.

Janssen was zeker niet de eerste naam die Davino op zijn lijst had staan. Luuk de Jong, eerder nadrukkelijk in beeld bij Club América, werd gepolst, maar de aanvaller koos er uiteindelijk voor om PSV in te ruilen voor Sevilla. De sportief voorzitter bleef zoeken naar een voetballer van naam die bereid was om Europa of een ander werelddeel in te ruilen voor een riante verbintenis in Nuevo León. Lukas Podolski zag geen reden om zijn jaarsalaris van 8,2 miljoen euro bruto bij Vissel Kobe voortijdig op te geven en dus leek Cristhian Stuani de beste papieren te hebben. Na de degradatie van Girona uit LaLiga zakte de transferclausule van de 32-jarige spits uit Uruguay van vijftien naar zeven miljoen euro en ook zijn salaris ging omlaag. Toen de Catalanen echter hoogte kregen van de interesse van Monterrey, koos men ervoor om zijn ‘LaLiga-salaris’ te handhaven en moest Monterrey opnieuw schakelen.

Mexicaanse media stellen dat Davino op dat moment weinig opties meer had en Janssen met alle respect el mejor del resto was, the best of the rest. Tottenham Hotspur zocht al maanden naar een manier om nog een redelijke transfersom voor het nog een jaar doorlopende contract van Janssen te ontvangen. De concrete interesse van Monterrey was dan ook een geschenk uit de hemel, daar weinig clubs bereid waren om de gok met de Nederlander te wagen. Janssen kwam bij de Londenaren, die in de zomer van 2016 liefst 22 miljoen euro aan AZ overmaakten, nimmer uit de verf. De aanvaller verdween steeds verder naar de achtergrond, kampte met blessureleed en ook een verhuurperiode aan Fenerbahçe bracht niet de gewenste opleving. In Turkse dienst maakte hij zijn allerlaatste profdoelpunt: hij bepaalde als invaller de eindstand in het uitduel met Karabükspor (0-7).

Janssen voelde aanvankelijk naar verluidt niet veel voor een transfer naar Mexico, ondanks het vooruitzicht dat Monterrey in december aan het WK voor clubteams in Qatar zal meedoen. Tottenham accepteerde een bod van 6,6 miljoen euro van Monterrey, dat uiteindelijk met een voorstel van 2,5 miljoen euro op jaarbasis erin slaagde om een akkoord met de aanvaller te bereiken. Na een medische keuring in Londen ging het licht op groen en kondigden de clubs de overgang via de officiële kanalen aan. De Mexicaanse competitie ging afgelopen weekend al van start. Monterrey verloor in de eerste speelronde met 4-2 van Club América en speelt zondag uit bij Atlético San Luis. Het is onduidelijk of Janssen in San Luis Potosí al tot de beschikking van trainer Diego Alonso zal staan.

De media in Mexico vragen zich serieus af of Monterrey geen groot risico heeft genomen met een dergelijk jaarsalaris voor Janssen, die in de voetsporen van landgenoten als Romeo Wouden, Theo van der Heijden en Hans Liotard treedt. Zo vormen de hoge salarissen die Tigres uitkeert voor veel clubs een te groot obstakel. Enkele clubs uit de Major League Soccer waren bijvoorbeeld bereid om acht tot negen miljoen euro voor Vargas te betalen, maar de aanvaller peinste er niet over om zijn jaarsalaris van 2,8 miljoen euro op te geven. Lucas Zelarayán en Enner Valencia genoten op hun beurt binnenlandse interesse, maar Atlas en Cruz Azul waren niet in staat om hun huidige jaarsalarissen te benaderen. Mocht de samenwerking tussen Monterrey en Janssen op een gegeven moment niet meer bevallen, dan zit de club in een lastig parket, tenzij de partijen door middel van clausules eerder uit elkaar kunnen gaan.