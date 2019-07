Buffon en Cristiano Ronaldo poetsen eigen doelpunt De Ligt weg

Juventus heeft woensdagmiddag na strafschoppen afgerekend met Internazionale in de International Champions Cup, na een 1-1 eindstand na negentig minuten. Matthijs de Ligt, die een basisplaats kreeg toebedeeld van trainer Maurizio Sarri, zorgde met een eigen doelpunt in de beginfase nog voor een slechte start van Juventus. Cristiano Ronaldo voorkwam echter een nieuwe nederlaag, zondag werd er met 2-3 verloren van Tottenham Hotspur, door in de tweede helft te scoren namens la Vecchia Signora. In de aansluitende strafschoppenserie zegevierde Juventus met 4-3, grotendeels dankzij het heldhaftige optreden van Gianluigi Buffon, die drie strafschoppen keerde.

Internazionale begon sterker aan de Derby d'Italia op Chinese bodem, wat al na tien minuten resulteerde in de openingstreffer. Uit een hoekschop kwam de bal bij De Ligt terecht, die de situatie niet goed beoordeelde en onbedoeld doelman Wojciech Szczesny verschalkte. Juventus ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker, maar de aanvallende intenties brachten Stefan de Vrij en consorten nauwelijks in gevaar. De Ligt maakte halverwege plaats voor Merih Demiral, die onlangs voor achttien miljoen euro werd overgenomen van Sassuolo.

Internazionale, dat zaterdag nog een 1-0 nederlaag leed tegen Manchester United, kreeg na rust te maken met een feller Juventus. Mario Mandzukic, die in de rust Gonzalo Higuaín verving, kon echter geen potten breken in de voorste linie van Juventus. Cristiano Ronaldo stichtte wel gevaar voor het doel van i Nerazzurri. Zijn vrije trap halverwege de tweede helft was doelman Daniele Padelli te machtig, al werd de inzet van de Portugese aanvaller onderweg wel van richting veranderd. Diezelfde Padelli voorkwam even later met een goed getimede tackle dat Ronaldo voor de tweede keer kon scoren.

In de slotfase werd De Vrij in de verdediging van Internazionale afgelost door Andrea Ranocchia. Trainer Antonio Conte bracht daarnaast nog zes spelers binnen de lijnen, met onder meer de entree van George Puscas, die met Roemenië indruk maakte op het EK Onder-21, en João Mário. Het bracht de formatie van Conte niet de gewenste overwinning in de reguliere speeltijd, terwijl ook Juventus niet meer tot scoren wist te komen. Er werden vervolgens strafschoppen genomen om een winnaar aan te kunnen wijzen.

In de strafschoppenserie trok Juventus mede dankzij de ingevallen Buffon aan het langste eind. De 41-jarige doelman keerde de inzetten van Ranocchia, Samuele Longo en Borja Valero. Ronaldo maakte geen fout vanaf elf meter, wat niet kon worden gezegd over Adrien Rabiot, die deze zomer overkwam van Paris Saint-Germain. De middenvelder joeg zijn inzet namelijk over de lat, terwijl ook Federico Bernardeschi faalde namens Juventus. Het bleek niet fataal te zijn, want Demiral schoot de formatie van Sarri naar de winst in China: 4-3.