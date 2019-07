Cambuur zwaait spits met Feyenoord-verleden uit en verwelkomt aanvaller

SC Cambuur verwelkomt een aanvaller, maar ziet tegelijkertijd een spits vertrekken. De club uit de Keuken Kampioen Divisie meldt woensdag dat Nigel Robertha naar Levski Sofia vertrekt, alwaar hij een driejarig contract tekent. Over de transfersom worden geen mededelingen gedaan. Cambuur heeft de aanvalslinie versterkt met Ragnar Oratmangoen, die transfervrij was na zijn vertrek bij NEC. De 21-jarige aanvaller tekent een tweejarig contract, met de optie op een derde seizoen, in Leeuwarden.

Oratmangoen, die tevens als aanvallende middenvelder kan worden ingezet, moet nog wel een medische keuring ondergaan. De kersverse aanwinst werd de afgelopen achttien maanden door NEC uitgeleend aan TOP Oss, waar hij doorgaans een vaste waarde was onder trainer Klaas Wels. Vorig seizoen kwam de middenvelder annex aanvaller tot 9 doelpunten in 30 wedstrijden namens de Brabantse club.

Technisch manager Foeke Booy legt op de website van Cambuur uit waarom Oratmangoen al enige tijd op het wensenlijstje stond. “Ragnar heeft bij NEC en TOP Oss laten zien dat het een groot talent is en dat hij bovendien enorm veelzijdig is. Hij kan fungeren als spits, rechtsbuiten of aanvallend op het middenveld. Dat opgeteld bij zijn karakter maakt dat wij heel blij zijn dat we hem erbij hebben.”

Robertha, die voor zijn laatste contractjaar in Friesland stond, maakte twee seizoenen deel uit van de Cambuur-selectie. De 21-jarige aanvaller verlaat de club van trainer Henk de Jong met 16 doelpunten in 53 officiële wedstrijden. Robertha doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, waarvoor hij in 2016 debuteerde. Een jaar later haalde Cambuur hem weg uit De Kuip.