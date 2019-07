‘Verschil van zeven ton scheidt Jorrit Hendrix nog van vertrek bij PSV’

Vorige week doken de eerste berichten op over de interesse van Bologna in Pablo Rosario en Jorrit Hendrix en de Corriere dello Sport weet woensdag toe te voegen dat i Rossoblu inmiddels hun pijlen hebben gericht op laatstgenoemde middenvelder. De Italianen hebben naar verluidt al een bod op Hendrix neergelegd in Eindhoven, al bestaat er nog wel een verschil tussen dat bedrag en de transfersom die PSV in gedachten heeft.

De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen zou een kleine acht miljoen euro willen incasseren voor de 24-jarige Hendrix, die nog vastligt tot medio 2021. Bologna wil echter vooralsnog niet verder gaan dan een kleine zeven miljoen, waardoor er volgens bovengenoemde Italiaanse sportkrant sprake is van een verschil van zevenhonderdduizend euro.

Hendrix zelf zou inmiddels zijn fiat hebben gegeven aan een verhuizing naar de nummer tien van vorig seizoen in de Serie A. De middenvelder kwam dinsdagavond bovendien niet in actie tijdens de met 3-2 gewonnen Champions League-voorrondewedstrijd tegen FC Basel, wat op vergevorderde onderhandelingen tussen de betrokken partijen zou kunnen wijzen.

Bologna, dat met Mitchell Dijks, Jerdy Schouten en Stefano Denswil al drie Nederlanders onder contract heeft staan, wedt overigens niet op een paard en heeft ook een aantal alternatieven voor Hendrix op het oog. Als het niet lukt om de enkelvoudig Oranje-international naar Italië te halen, komen Nicolás Dominguez (Vélez Sarsfield), Sebastian Rode (Borrusia Dortmund) of Alfred Duncan (Sassuolo) in beeld.