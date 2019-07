Chelsea beloont en verhuurt ex-Vitessenaar Clarke-Salter opnieuw

Chelsea heeft het contract met Jake Clarke-Salter opengebroken en verlengd tot medio 2022, zo maakt de Londense club woensdag wereldkundig. De oude verbintenis van de 21-jarige verdediger op Stamford Bridge liep nog twee seizoenen door. De verdediger die het afgelopen seizoen op huurbasis voor Vitesse speelde, zal in het nieuwe seizoen niet voor the Blues spelen. Clarke-Salter wordt namelijk verhuurd aan Birmingham City.

Clarke-Salter was vorig seizoen een vaste waarde in de ploeg van trainer Leonid Slutsky. In de Eredivisie kwam hij 28 keer in actie, waarin hij 1 keer scoorde. Chelsea leende de verdediger eerder al uit aan Bristol Rovers en Sunderland. Clarke-Salter debuteerde in april 2016 in de hoofdmacht van the Blues. Guus Hiddink, destijds interim-manager van de Londense club, liet hem invallen in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Aston Villa. Een definitieve doorbraak in de hoofdmacht is er echter nog niet geweest.

Clarke-Salter droeg tijdens het EK Onder-21 de aanvoerdersband van Engeland, dat al in de groepsfase werd uitgeschakeld. Birmingham City haalde eerder al een speler met Eredivisie-ervaring, want Dan Crowley werd voor circa 800.000 euro overgenomen van Willem II. De middenvelder tekende een tweejarig contract bij de Championship-club uit Birmingham.