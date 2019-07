Hoe de verrassende keus van Nabil Fekir kan uitgroeien tot een droomtransfer

Onder meer Eden Hazard, Antoine Griezmann, João Félix, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong wisselden deze zomer al voor veel geld van club. Een van de meest spraakmakendste transfers van de afgelopen maanden vond echter voor een veel lager bedrag plaats dan bovengenoemde overstappen. Real Betis maakte namelijk eerder deze week de komst van Olympique Lyon-ster Nabil Fekir bekend en verraste daarmee vriend en vijand. De Fransman, die een jaar geleden nog wereldkampioen werd met zijn land, werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een aantal grote clubs, maar koos uiteindelijk voor een nieuw avontuur bij de nummer tien van het afgelopen LaLiga-seizoen.

Door Robin Bruggeman

De spelmaker leek een jaar geleden nog voor een kleine zestig miljoen euro op weg naar Liverpool, waar hij werd gezien als de vervanger van de naar Barcelona vertrokken Philippe Coutinho. The Reds trokken in de zomer van het afgelopen jaar de portemonnee voor Alisson, Naby Keïta, Fabinho en Xherdan Shaqiri en Fekir moest de kerst op de taart worden voor het elftal van trainer Jürgen Klopp. De nu 25-jarige creatieveling reisde zelfs naar Anfield om daar alvast gefotografeerd te worden in de kleuren van zijn beoogde nieuwe werkgever en interviews op te nemen met Liverpool TV. De medische keuring verliep echter niet geheel vlekkeloos en nadat aan Liverpool gelieerde doktoren hun vraagtekens zetten bij de gesteldheid van Fekirs knieën, ketste een transfer uiteindelijk af.

Fekir had in de jaren ervoor al enkele malen te maken gehad met kwetsuren aan zijn rechterknie. De problemen met het gewricht begonnen in september 2015, toen hij in zijn vijfde interland voor les Bleus tegen Portugal zijn kruisband scheurde. De middenvelder, in het seizoen ervoor nog uitgeroepen tot Talent van het Jaar in de Ligue 1, ging daarop meteen onder het mes en revalideerde snel. Zeven maanden na zijn zware knieblessure maakte Fekir alweer zijn rentree op het veld, een maand of drie eerder dan voor voetballers gebruikelijk is bij een dergelijke kwetsuur. Het gewricht bleef in de jaren daarna echter een zorgenkindje en in augustus 2016 liep hij een nieuwe blessure op aan zijn rechterknie, waarbij opnieuw een operatie noodzakelijk was. Hoewel deze nieuwe tegenslag lang niet zo ernstig was als de gescheurde kruisband, stond hij toch weer een kleine maand aan de kant.

Fekirs knieproblemen begonnen in september 2015 toen hij een zware blessure opliep in een oefeninterland tegen Portugal.

Kraakbeenslijtage

Het seizoen 2017/18 verliep daarop relatief vlekkeloos tot hij in februari opnieuw een maand aan de kant stond vanwege een kneuzing aan dezelfde knie. Fekir kende ondanks deze blessure echter wel het beste jaar uit zijn loopbaan tot nu toe, met achttien doelpunten en zeven assists in de Ligue 1 en ook nog eens drie goals en een assist in de Europa League. De wereld lag na dat seizoen dan ook aan zijn voeten en Liverpool leek uiteindelijk de club te worden die er met de spelmaker vandoor zou gaan. De Engelsen waren natuurlijk op de hoogte van de knieproblemen die Fekir eerder al hadden geplaagd, maar zij waren in eerste instantie wel bereid om het risico te nemen door een flink bedrag in hem te investeren. De medische keuring wees echter uit dat de eerdere kwetsuren hun weerslag hebben gehad op de staat van het gewricht. Fekir heeft vanwege zijn opgelopen blessures, en de veranderde manier van lopen en bewegen die dit met zich mee heeft gebracht, last van ‘lichte artritis’ in het gewricht, wat inhoudt dat het kraakbeen in de knie meer tekenen van slijtage vertoond dan gewoonlijk bij iemand van zijn leeftijd.

De doktoren van Liverpool spraken hun zorgen over deze situatie uit na een eerste medische keuring en nadat een second opinion op hetzelfde probleem uitkwam, probeerde Liverpool naar verluidt om de transfersom omlaag te onderhandelen. Lyon weigerde hier echter aan mee te werken en dit leidde uiteindelijk tot het complete afketsen van de transfer. Fekir bleef vervolgens nog een seizoen actief bij les Gones en maakte maandagavond voor een initieel bedrag van 19,75 miljoen de overstap naar Real Betis. Die transfersom kan door middel van bonussen nog met tien miljoen euro oplopen, terwijl Lyon ook recht heeft op twintig procent van een toekomstige transfersom die los Verdiblancos zullen incasseren als het voor Fekir van een vertrek uit Sevilla komt. Naast de middenvelder maakt overigens ook zijn jongere broer Yassin Fekir de overgang van Lyon naar Betis en de Franse club krijgt maar liefst vijftig procent van de transfersom als deze 22-jarige aanvaller in de toekomst weer verkocht wordt.

‘Hij kwam door de medische keuring’

Voor Nabil Fekir komt er met zijn verhuizing naar Andalusië een einde aan een jaar met hoogte- en dieptepunten. De middenvelder was naar verluidt in tranen toen bekend werd gemaakt dat zijn transfer naar Liverpool niet doorging en hij moest daarna meteen door naar Rusland, waar hij in zes wedstrijden als invaller binnen de lijnen kwam op het voor Frankrijk zo succesvol verlopen WK. In het afgelopen seizoen haalde hij, mogelijk mede vanwege de teleurstelling over het afketsen van zijn overstap naar Engeland, niet het niveau van het jaar ervoor, al kan hij met 9 goals en 7 assists in 29 competitiewedstrijden toch nog terugkijken op een redelijk geslaagde jaargang. Gedurende het seizoen brachten zijn voormalige zaakwaarnemer Jean-Pierre Bernès en Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas daarnaast naar buiten dat de knieproblemen wellicht niet de enige reden zijn geweest voor het niet doorgaan van zijn transfer naar the Reds. “Misschien zullen we ooit de werkelijke reden weten waarom Fekirs overgang naar Liverpool niet doorging. De knie maakte er deel van uit, maar dat was niet alles. Hij was door de medische keuring gekomen en hij had zich al laten fotograferen in een Liverpool-shirt…”, liet Bernès een aantal maanden geleden optekenen door L’Équipe.

Fekir kwam als invaller zes keer in actie op het WK, waaronder in de van Kroatië gewonnen finale.

Voorzitter Aulas was eerder dit jaar nog druk bezig met een contractverlenging voor Fekir, die oorspronkelijk nog tot medio 2020 vastlag in Lyon. De preses wilde koste wat kost voorkomen dat de middenvelder, net als Adrien Rabiot deze zomer deed bij Paris Saint-Germain, volgend jaar transfervrij zou vertrekken en nadat de onderhandelingen op niets uitliepen, koos hij ervoor om zijn sterspeler aan Betis te verkopen. In gesprek met RMC Sport liet Aulas ook zijn licht schijnen op de mislukte transfer naar Liverpool: “Volgens mij was de knie een van de argumenten die Liverpool aanvoerde, maar persoonlijk ben ik er niet van overtuigd dat dit de echte reden was. Het lukte de drie betrokken partijen op het laatste moment niet om tot een compleet akkoord te komen. Daarbij ging het niet om Liverpool en Lyon, wij waren al rond. Liverpool veranderde echter van gedachten en aangezien wij ons in een lastige positie bevonden omdat Nabil op het punt stond om naar het WK te gaan, besloten we de gesprekken af te breken. Nabil vond dat op dat moment ook oké.”

De berichten over zijn knie lijken deze zomer echter toch hun weerslag te hebben gehad, aangezien Napoli de enige club is waar hij naast Betis in de afgelopen weken concreet werd genoemd. I Partenopei hadden in eerste instantie hun zinnen gezet op de komst van James Rodríguez, maar de vrees in Napels is nu dat Atlético Madrid er met de bij stadgenoot Real Madrid overbodige middenvelder vandoor zal gaan. Een overgang naar de nummer twee van het afgelopen Serie A-seizoen genoot volgens berichten uit Italië ook een lichte voorkeur bij Fekir zelf, daar hij met Napoli Champions League had kunnen spelen terwijl Betis aankomend seizoen niet Europees actief is. Los Verdiblancos slaagden er uiteindelijk echter toch in om hem te overtuigen en met een transfersom van een kleine twintig miljoen werd hij na Denilson, Giovani Lo Celso en William Carvalho de op drie na duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. De kans is overigens groot dat Fekir niet samen zal gaan spelen met Lo Celso, die nadrukkelijk wordt gelinkt aan Tottenham Hotspur. De Argentijn werd vorig seizoen nog door Betis gehuurd van Paris Saint-Germain en kon door een optie in de huurovereenkomst voor 22 miljoen definitief ingelijfd worden. Met een mogelijke transfer van om en nabij de zeventig miljoen euro kunnen de Spanjaarden zodoende in een paar weken tijd een flinke winst maken.

¡Un reconocimiento médico perfecto! ????? pic.twitter.com/0CB0eM1Htw — Real Betis Balompié (@RealBetis) July 22, 2019

Barcelona

Een van de redenen dat Fekir Betis boven Napoli heeft verkozen zou zijn dat trainer Rubi de enige was die hem een gegarandeerde basisplaats wilde beloven. De spelmaker zelf was bovendien zo toe aan nieuwe impulsen dat hij genoegen nam met een stap opzij, of wellicht zelfs iets omlaag, in plaats van een stap omhoog naar een topclub in een van de grote Europese competities. Het doorgaans goed geïnformeerde RMC weet daaraan toe te voegen dat zijn verhuizing naar Spanje op termijn mogelijk alsnog een stap omhoog kan worden. Landgenoot Eric Abidal, tegenwoordig technisch directeur bij Barcelona, zou afgelopen zondag nog met Fekir om de tafel hebben gezeten om een transfer naar Betis door te spreken. Hoewel Barça zich in de afgelopen jaren niet concreet voor de wereldkampioen heeft gemeld, zou Abidal hem hebben verzekerd dat hij al wel geruime tijd nadrukkelijk in de gaten wordt gehouden vanuit het Camp Nou. De technisch directeur heeft er daarom bij Fekir op aangedrongen om Betis te verkiezen boven Napoli, zodat hij alvast kan wennen aan het spel in LaLiga, zijn kwaliteiten kan laten zien en kan bewijzen dat hij gedurende een langere periode fit kan blijven.

De kraakbeenslijtage hoeft in de komende seizoenen niet tot onoverkomelijke problemen te leiden, maar het is wel zaak dat Fekir door middel van speciale oefeningen de spieren rondom het gewricht zo versterkt dat toekomstige klappen opgevangen kunnen worden. Het blijft echter aannemelijk dat hij zo nu en dan perioden aan de kant staat vanwege irritatie in het gewricht, terwijl de kans op een nieuwe (zware) blessure ook aanwezig is. Voor voetballers is de kans dat zij dezelfde kruisband nog een keer zullen scheuren 25 procent groter na een eerdere blessure en ‘overcompensatie’, door een veranderde manier van bewegen en lopen, leidt er bovendien toe dat de kans op een gescheurde kruisband in de andere knie met 20,5 procent toeneemt. Als Fekir deze problemen het hoofd weet te bieden kan zijn verrassende overgang naar middenmoter Betis in de komende seizoenen echter mogelijk toch uitgroeien tot een droomtransfer naar de Spaanse top, wat ook voor Lyon gunstig uit zou pakken. Een dure transfer levert les Gones vanwege het forse doorverkooppercentage nog een flink bedrag op bovenop de kleine dertig miljoen die het al incasseert voor Fekir als aan alle bonusvoorwaarden wordt voldaan.