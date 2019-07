PSV’er ligt niet wakker van geruchten: ‘Het maakt me geen bal uit, man’

Derrick Luckassen verscheen dinsdagavond tegen FC Basel in de basis en maakte de negentig minuten vol. Het is voor de mandekker afwachten of hij een vaste basisplaats weet te veroveren onder trainer Mark van Bommel. PSV, dat het duel in de tweede voorronde van de Champions League in extremis naar zich toetrok (3-2), lijkt nog niet klaar op de zomerse transfermarkt. Luckassen maakt zich echter geen zorgen over eventuele inkomende transfers.

“Het maakt me helemaal geen bal uit, man”, zegt de PSV-verdediger tegenover Voetbal International. “Het gebeurt altijd, ze halen altijd mensen. Ik lig daar niet wakker van. Natuurlijk wil ik spelen, maar als ze iemand willen halen, dan moeten ze dat lekker doen. Ik ga voetballen en zie wel wat er gebeurt. Op dit moment speel ik en dat probeer ik zo goed mogelijk te doen.”

Luckassen, wiens contract in het Philips Stadion nog drie seizoenen doorloopt, lijkt te zijn gestegen in de pikorde van trainer Mark van Bommel, maar de 24-jarige verdediger wil liever niet op de zaken vooruitlopen. “Dat mogen jullie bepalen, daar zijn jullie goed in. Ik doe mijn best en probeer goed te trainen en goed te spelen. Ik zie wel wat er aankomt.”

Zonder het specifiek te benoemen doelt Luckassen waarschijnlijk op de aanstaande komst van Timo Baumgartl. PSV is naar verluidt tot een persoonlijk akkoord gekomen met de verdediger van VfB Stuttgart en legt voor de transfer ongeveer tien miljoen euro neer. Eerder deze zomer werd Toni Lato op huurbasis opgehaald bij Valencia en kwam Olivier Boscagli voor twee miljoen euro over van OGC Nice. Daarnaast verschenen berichten in de Duitse media dat PSV een verhoogd bod van in totaal vijfhonderdduizend euro heeft neergelegd bij Hannover 96 voor Chris Gloster, een achttienjarige verdediger uit de Verenigde Staten.