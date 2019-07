Dijks, Denswil en Schouten verwelkomen Deens toptalent van zes miljoen euro

Andreas Skov Olsen heeft zich verbonden aan Bologna, zo meldt de club woensdag via de officiële kanalen. De negentienjarige vleugelaanvaller, afkomstig van FC Nordsjælland, kwam zonder problemen door de medische keuring en tekende vervolgens een vijfjarig contract. Volgens de Italiaanse media is met de transfer een bedrag van circa zes miljoen euro gemoeid. De officiële presentatie staat voor woensdag 15.30 uur gepland.

Skov Olsen speelde zich met zijn prestaties op het EK Onder-21 in de kijker van Bologna. De buitenspeler kwam tot een doelpunt en een assist in het shirt van Denemarken, hoewel dat niet voldoende was om de groepsfase te overleven. De kersverse aanwinst staat op tien jeugdinternationals en het lijkt een kwestie van tijd voordat hij zich bij het ‘grote’ Denemarken mag melden.

De linksbenige vleugelaanvaller kwam op dertienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van FC Nordsjælland terecht en debuteerde vier jaar later in de hoofdmacht van de Deense club. Skov Olsen verlaat zijn vaderland met 27 doelpunten en 7 assists in 51 officiële wedstrijden. Volgens diverse media hadden ook Tottenham Hotspur en Real Sociedad belangstelling voor de Scandinavische flankspeler, wiens contract nog een jaar doorliep.

Skov Olsen volgt het voorbeeld van Jerdy Schouten en Stefano Denswil, die bij respectievelijk Excelsior en Club Brugge werden weggeplukt. Mitchell Dijks speelt sinds vorig jaar bij Bologna. Verder voegden de Italianen deze transferperiode Riccardo Orsolini, Takehiro Tomiyasu, Nicola Sansone, Roberto Soriano, Mattia Bani, Danilo en Lassi Lappalainen toe aan de selectie. Bologna gaf tot dusver bijna zestig miljoen euro uit aan transfers.