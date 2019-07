Strootman wordt hoofdpijndossier bij Marseille

Liverpool is niet van zins om Ovie Ejaria voor een vierde keer te verhuren. De club wil de middenvelder verkopen en Brentford is van plan om een formeel bod van vier miljoen euro uit te brengen. (Diverse Engelse media)

Newcastle United wil na Joelinton nog een Braziliaan aantrekken: Marrony. De talentvolle middenvelder van Vasco da Gama is echter niet goedkoop: voor minder dan 35 miljoen euro mag hij niet vertrekken. (Globoesporte)

(The Sun)

Internazionale heeft een week de tijd gekregen om de komst van Romelu Lukaku af te ronden. De Engelse transfermarkt sluit al op 8 augustus zijn deuren en Manchester United wil tijdig een vervanger kunnen halen. (The Sun)