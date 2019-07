Ogenschijnlijk zware blessure Asensio heeft mogelijk gevolgen voor Arsenal

Arsenal zit momenteel nadrukkelijk achter Dani Ceballos aan, die op huurbasis moet worden overgenomen van Real Madrid. In de vriendschappelijke wedstrijd in het kader van de International Champions Cup tussen Real Madrid en the Gunners (2-2) liep Marco Asensio echter een ogenschijnlijk ernstige knieblessure op, die hem volgens AS zes tot negen maanden aan de kant houdt. Dat zou een overstap van Ceballos weleens kunnen beïnvloeden, zo weet Arsenal-manager Unai Emery.

“Ik weet het niet. Het was ons doel om geen blessures op te lopen, dat zal bij Real Madrid hetzelfde zijn geweest. Het uitvallen van Asensio zou slecht nieuws kunnen betekenen, voor hen en voor ons. Ik weet niet of het iets zal veranderen”, zo tekent Goal op uit de mond van Emery. Indien Asensio daadwerkelijk ernstig geblesseerd blijkt, zou Real Madrid kunnen overwegen om Ceballos in zijn plaats binnen de selectie te houden. De 22-jarige middenvelder moest de eerste grote versterking van Arsenal worden deze zomer.

Bij Arsenal gaat het de afgelopen dagen ook meer dan geregeld over Laurent Koscielny. De 33-jarige verdediger komt in zijn laatste contractjaar terecht en wordt in verband gebracht met onder meer Olympique Lyon, Stade Rennes, Girondins de Bordeaux en Borussia Dortmund. “Ik heb met respect over hem gesproken. Het is altijd de bedoeling geweest om een oplossing te vinden tussen hem en de club. Doordat hij besloot om niet mee op tournee naar de Verenigde Staten te gaan, is het niet langer mijn verantwoordelijkheid.”

“Het is nu een probleem tussen hem en de club. Ik wil alleen met spelers werken die hier graag willen zijn”, concludeert de Spaanse oefenmeester. Arsenal nam Koscielny in 2010 voor 12,5 miljoen euro over van het Franse Lorient. Sindsdien speelde de verdediger, 51-voudig Frans international, 353 officiële wedstrijden voor the Gunners. Afgelopen seizoenen droeg Koscielny meer dan geregeld de aanvoerdersband bij Arsenal.