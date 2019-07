Verrips stuurt ‘kat naar training’ en forceert transfer naar Premier League

Michael Verrips staat in de belangstelling van Sheffield United, zo weten de Daily Mail, The Sun en Het Laatste Nieuws te melden. De 22-jarige Nederlandse doelman geldt bij de Premier League-promovendus als alternatief voor Dean Henderson van Manchester United. Verrips probeert momenteel een vertrek bij KV Mechelen te forceren en liet dinsdag verstek gaan tijdens de training.

KV Mechelen nam Verrips een jaar geleden over van Sparta Rotterdam. De sluitpost, met een verleden bij MVV Maastricht, FC Twente, PSV en Vitesse, speelde afgelopen seizoen 35 officiële wedstrijden voor de Belgische club, die naar de Eerste Klasse promoveerde en de Belgische beker in de wacht sleepte. Met die prestaties heeft Verrips zich klaarblijkelijk in de kijker gespeeld bij Sheffield United, alleen loopt zijn contract bij KV Mechelen nog tot medio 2021. Volgens de berichten uit Engeland probeert Verrips nu een transfervrije overstap te forceren.

Het Laatste Nieuws schrijft dat Verrips dinsdag ‘zijn kat’ naar de training (een Vlaamse uitdrukking voor wegblijven) stuurde, zonder zich ziek te hebben gemeld. De doelman heeft zelfs zijn ‘kleerkastje’ bij KV Mechelen al leeggeruimd en laat voorlopig niks van zich horen, tot verbazing van trainer Wouter Vrancken. “Ik weet ook niet goed wat er gaande is. Dit verrast me compleet. We hebben gesprekken gehad waarin hij aangaf te willen blijven. Het is een vreemde situatie. Maar ik wil Michael eerst zelf horen voor ik mijn conclusies trek. Kijk, ik ken hem goed. Dit is niets voor hem.”

“Het moet hem wel door iemand zijn ingefluisterd. Ik snap niet waarom hij zoiets zou doen. Je mag een transfer tot stand willen laten komen. Maar is dit de juiste manier? Ik ben benieuwd”, aldus Vrancken in gesprek met de Belgische krant. Sheffield United heeft naar verluidt voorlopig nog geen officieel bod uitgebracht bij KV Mechelen. The Blades zijn tot dusver de enige gegadigde voor Verrips, daar het voorlopig ‘stil blijft’ vanuit Belgische en Nederlandse topclubs.