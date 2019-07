Woensdag, 24 Juli 2019

Borussia Dortmund betaalt 20 miljoen euro voor Malinees

Tottenham Hotspur verhoogt de prijs van Toby Alderweireld, als clubs niet voor vrijdag de afkoopclausule lichten. De Belg is tot die dag contractueel voor 28 miljoen euro op te pikken; daarna stijgt de vraagprijs naar 45 miljoen euro. (The Sun)

Wolverhampton Wanderers neemt Pape Abou Cissé voor elf miljoen euro over van Olympiacos. The Wolves troeven met het binnenhalen van de Sengalese verdediger Arsenal af. (The Sun)

Borussia Dortmund komt binnenkort met groot nieuws. De Bundesliga-club en Red Bull Salzburg hebben overeenstemming bereikt over een transfersom van twintig miljoen euro voor Diadie Samassekou. (BILD)

De transfer van André Silva naar AS Monaco gaat toch niet door. De Portugese aanvaller van AC Milan was al afgereisd naar Frankrijk, maar een persoonlijk akkoord met Monaco is uitgebleven. (La Gazzetta dello Sport)

Olympique Marseille gaat AS Roma een voorstel doen inzake Steven N’Zonzi. De defensieve middenvelder, die ook door AS Monaco en Olympique Lyon wordt begeerd, mag AS Roma al na een seizoen verlaten. (Le10Sport)