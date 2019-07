‘In die jaren bij Ajax hoorde ik voor mijn gevoel nergens echt bij’

Václav Cerny liet Ajax deze zomer na ruim vijf jaar definitief achter zich voor een dienstverband bij FC Utrecht. De 21-jarige vleugelaanvaller speelde uiteindelijk 29 officiële wedstrijden in dienst van de Amsterdammers en behoorde vier jaar lang tot de eerste selectie. Toch is Cerny voor zijn eigen gevoel nooit definitief doorgebroken, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

“Ik heb vier jaar lang bij het eerste elftal van Ajax gezeten, maar ben voor mijn gevoel nooit echt doorgebroken. Ik heb mijn debuut gemaakt, mocht invallen in mooie wedstrijden”, geeft Cerny te kennen. De Tsjechische aanvaller speelde zijn wedstrijden in de afgelopen jaren voornamelijk bij Jong Ajax. Namens het beloftenteam kwam hij tot 69 optredens in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij goed was voor 31 doelpunten en 25 assists. “In die jaren hoorde ik voor mijn gevoel nergens echt bij.”

“Hier ben ik een van de jongens die het verschil kunnen gaan maken. Vanaf dag één heb ik dat gevoel gekregen. Dat was precies waarnaar ik op zoek was”, vervolgt de aanvaller. Er bestond deze zomer ook de nodige belangstelling vanuit het buitenland, maar hij koos bewust voor FC Utrecht. “Ik wilde graag in Nederland blijven. Dit is toch een beetje mijn tweede vaderland, de mensen kennen mij hier al. Bovendien ben ik pas 21 en kan ik altijd nog een volgende stap maken.”

FC Utrecht begint het seizoen komende donderdag met de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League tegen het Bosnische Zrinjski Mostar. De Domstedelingen spelen eerst thuis en reizen een week later voor de return af naar Bosnië en Herzegovina. “We willen de groepsfase halen, maar dan hebben we nog een lange weg af te leggen. Of dat kan met dit elftal? Dat denk ik zeker. Ik was echt verrast door het niveau. FC Utrecht kan weleens gaan verrassen.”