Mino Raiola gaat ‘gas geven’ om Feyenoord en PSV op één lijn te krijgen

Steven Berghuis wordt de afgelopen tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar PSV. De Eindhovenaren zitten voorlopig echter nog niet met Feyenoord op één lijn over de transfersom voor de 27-jarige vleugelaanvaller. Mino Raiola gaat volgens Voetbal International ‘gas geven’ om het verschil tussen vraag en aanbod te doen verdwijnen.

In eerste instantie zou Feyenoord een bedrag van twintig miljoen euro gevraagd hebben voor Berghuis. Inmiddels hebben de Rotterdammers de vraagprijs bepaald op vijftien miljoen. PSV heeft een bedrag van tien miljoen over voor Berghuis, waardoor het verschil tussen vraag en aanbod ‘niet heel groot’ zou zijn. Raiola was de afgelopen weken druk met de transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus, maar gaat nu zijn uiterste best doen om Feyenoord en PSV dichter bij elkaar te brengen aan de onderhandelingstafel.

Waar eerder van technisch directeur Sjaak Troost en trainer Jaap Stam nog stellige woorden klonken over het aanblijven van Berghuis, lijkt men zich in Rotterdam-Zuid ook steeds meer te verzoenen met een vertrek naar PSV. ‘Spelen in De Kuip is namelijk graag of niet’, zo klinkt het. Het is een publiek geheim dat Berghuis zelf graag de overstap naar de Eindhovenaren wil maken. Voorlopig sprak hij zich nog niet uit over de transfergeruchten, daar hij op ‘uitdrukkelijk advies’ van Raiola geen interviews geeft.

Met Álvaro Barreal van Vélez Sarsfield heeft Feyenoord de opvolger van Berghuis naar verluidt al klaarstaan. Daarnaast moeten er nog een verdediger, een middenvelder en een spits naar De Kuip komen. Met de opbrengsten van de eventuele verkoop van Berghuis kan Feyenoord de transfermarkt op om de selectie verder te versterken. Eerder deze zomer wist Feyenoord Nick Marsman, Luciano Narsingh en Liam Kelly al binnen te hengelen.