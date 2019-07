Grootste biermerk ter wereld gaat Ajax twaalf miljoen euro uitkeren

Het Amerikaanse Budweiser gaat Ajax sponsoren voor een bedrag van ruim twaalf miljoen euro, zo meldt De Telegraaf woensdag. Volgens het dagblad wil het grootste biermerk ter wereld de club uit Amsterdam inzetten als ‘poort naar Europa’.

De sponsordeal levert Ajax tot de zomer van 2025 twaalf miljoen euro op. De Telegraaf stelt dat een dergelijk bedrag door het leeuwendeel van de hoofdsponsors in de Eredivisie niet eens betaald wordt.

Een pikant detail van het partnership met Ajax is dat Heineken, een van de concurrenten van Budweiser, de biersponsor in de Johan Cruijff ArenA is. Dat zal ervoor zorgen dat in een aantal skyboxen Heineken zal worden geschonken en elders, bijvoorbeeld de bestuurskamer en sportpark De Toekomst, Budweiser zal vloeien. Budweiser is daarnaast digitaal op alle platformen van Ajax te zien en op de reclameborden in het stadion.

“Bud is in de Verenigde Staten al onlosmakelijk verbonden met sportbeleving. Ajax staat wereldwijd bekend om talent en creativiteit. Het gaat daarbij om het verwezenlijken van je dromen, dat staat dicht bij de merkwaarden van Bud”, zo verklaart Nicolas Bartholomeeusen, algemeen directeur van Bierbrouwerij AB InBev Nederland, de merkeigenaar van het merk Bud, de samenwerking.