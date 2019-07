Zuid-Amerikaanse bond legt Lionel Messi boete van 1.345 euro op

De CONMEBOL heeft Lionel Messi een schorsing van een wedstrijd en een boete van 1.345 uitgedeeld. Dit naar aanleiding van zijn rode kaart in de troostfinale tegen Chili in het recente toernooi om de Copa América. De Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie moet echter nog een oordeel over de uitlatingen van de Argentijns international vellen.

Messi werd in de eerste helft van het duel na een handgemeen met Gary Medel van het veld gestuurd. Het was voor de sterspeler van la selección albiceleste pas zijn tweede rode kaart in zijn loopbaan, na een uitsluiting in zijn allereerste A-interland. Naast de genoemde boete zal Messi in maart de eerste wedstrijd in de kwalificatiefase voor het WK van 2022 moeten missen; de tegenstander is op dit moment nog niet bekend.

De CONMEBOL laat zich in het communiqué nog niet uit over een toekomstige sanctie voor Messi, die na de verloren halve finale tegen gastland Brazilië én de troostfinale bijzonder kritisch was op de scheidsrechters, de VAR, de organisatie van het toernooi en de CONMEBOL zelf. De straf kan variëren van een waarschuwing tot twee maanden schorsing.

De Argentijnse nationale bond (AFA) zou eerder deze maand een brief met verontschuldigingen van Messi naar de ethische commissie van de CONMEBOL hebben gestuurd. De bond wijst erop dat Messi zich in een stressvolle situatie bevond en is ook van mening dat een schorsing van twee jaar buiten alle proporties zou zijn. Een waarschuwing of boete is in de optiek van de AFA zwaar genoeg.