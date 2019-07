Blessure Asensio overschaduwt zege Real Madrid en doelpunt Gareth Bale

Real Madrid heeft Arsenal dinsdagavond lokale tijd in het kader van de International Champions Cup na strafschoppen verslagen. Het duel in Maryland eindigde in de reguliere speeltijd in 2-2, waarna de ploeg van Zinédine Zidane vanaf elf meter de wedstrijd naar zich toe trok. Domper op de overwinning in het FedEX Field was de blessure van Marco Asensio: hij verstapte zich na 65 minuten spelen en volgens de laatste berichten moet hij mogelijk maanden toekijken.

Real Madrid startte goed aan het duel, maar na negen minuten spelen nam Arsenal de leiding. Na onnodig balverlies werd Keylor Navas omspeeld door Alexandre Lacazette en ging de poging op doel tegen de hand van Nacho Fernández. De verdedediger kreeg rood en de Fransman verzilverde de strafschop met dank aan de twee palen. Zidane greep luttele minuten later in en introduceerde met Raphaël Varane een verdediger, ten koste van Luka Jovic.

Arsenal verdubbelde acht minuten later de voordelige marge. Na heerlijk voorbereidend werk van Lacazette was Pierre-Emerick Aubameyang Navas te slim af en verscheen de 2-0 op het scorebord. Real Madrid had richting de rust toch hoop op een ommekeer. Sokratis Papastathopoulos kreeg een tweede gele kaart en de buitenkant van de paal stond een doelpunt van Karim Benzema in de weg.

Met Gareth Bale na rust binnen de lijnen slaagde Real Madrid erin om op gelijke hoogte te komen. Nota bene de man die de club mag verlaten tekende in de 56e minuut simpel voor de 1-2 en Asensio maakte drie minuten later op aangeven van Marcelo de 2-2. Niet veel later moest de Spanjaard met een brancard van het veld, ogenschijnlijk met veel pijn aan zijn knie en waarschijnlijk een scheur in de achterste kruisband van de knie. Een absentie van meerdere maanden dreigt voor de aanvallende middenvelder.

In het restant van het duel hielden de teams elkaar in evenwicht. Emiliano Martinez had na 67 minuten een inzet van Bale met veel gevoel door en de Welshman voorkwam een kwartier voor tijd in de doelmond dat Calum Chambers voor de 2-3 zorgde. Een inzet van Reiss Nelson ging centimeters naast en vlak voor het einde kwam Thibaut Courtois in een één-tegen-één-duel met Eddie Nketiah als winnaar uit de strijd. In de strafschoppenreeks stopte Martinez de inzet van Bale, maar het team van Unai Emery verloor hoe dan ook met 3-2.