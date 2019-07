Le Parisien: PSG vindt gewenste middenvelder voor 32 miljoen euro

Paris Saint-Germain is erin geslaagd Idrissa Gueye los te weken bij Everton, zo meldt Le Parisien dinsdagavond. Marcel Brands, technisch directeur van the Toffees, gaat naar verluidt akkoord met een bod van 32 miljoen euro uit de Franse hoofdstad. Daarmee krijgt PSG-trainer Thomas Tuchel zijn langgewenste controlerende middenvelder.

De verwachting is dat Gueye voor het einde van de week arriveert in Parijs, alwaar de Senegalees de noodzakelijke medische keuring zal ondergaan. Als dat geen problemen oplevert tekent de 29-jarige middenvelder een meerjarige verbintenis bij PSG, dat eerder deze zomer al Pablo Sarabia, Ander Herrera, Abdou Diallo, Marcin Bulka en Mitchel Bakker aantrok.

Tuchel dringt al sinds de winterstop aan op de komst van Gueye, zo klinkt het. PSG was al weken in onderhandeling met Everton, dat meerdere aanbiedingen uit Frankrijk naar de prullenbak verwees. Na afloop van de Afrika Cup, waar Gueye met Senegal de finale verloor van Algerije (1-0), kwam de transfer echter in een stroomversnelling.

Gueye werd door Lille OSC op jonge leeftijd in de jeugdopleiding opgenomen en speelde vijf seizoenen in de hoofdmacht van de Ligue 1-club. In 2015 nam Aston Villa de controleur over van de Fransen. Nadat Gueye in zijn eerste jaar met the Villans degradeerde uit de Premier League, werd hij opgepikt door Everton. In drie seizoenen in Liverpool kwam Gueye tot 108 officiële wedstrijden, waarin hij 4 keer scoorde.