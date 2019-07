Valverde over Barça-debuut: ‘Betekent slecht nieuws voor de tegenstanders’

Ernesto Valverde heeft hoge verwachtingen van topaankoop Antoine Griezmann bij Barcelona. De trainer liet zijn aanwinst dinsdagmiddag officieus debuteren in de oefenwedstrijd tegen Chelsea (1-2 verlies) en kijkt tevreden terug op de eerste minuten van de Franse aanvaller in Catalaanse dienst.

"Griezmann moet nog wennen aan het spel van het team, maar je kan zien dat hij heel gevaarlijk is als hij de bal heeft", zegt Valverde, geciteerd door Marca. Griezmann kwam voor 120 miljoen euro over van Atlético Madrid. "Hij betekent slecht nieuws voor de tegenstanders en we verwachten veel van hem, maar dit was slechts zijn eerste wedstrijd."

Valverde ging ook in op de toekomst van middenvelder Ivan Rakitic, die dit seizoen concurrentie krijgt van Frenkie de Jong. "Rakitic is en was een belangrijke speler, maar ik weet niet of hij dit seizoen zal zijn", aldus de oefenmeester, die zich op de vlakte houdt wat betreft de toekomst van de Kroaat. "Nieuwe spelers zijn gekomen en hij zal het moeten verdienen zoals elk jaar."

De vriendschappelijke wedstrijd tegen Chelsea werd door Valverde benut om spelers uit de jeugdopleiding de kans te geven. "Het was een goede test om te zien hoe de jonge en de nieuwe spelers zich ontwikkelen. Zo speelden we met Riqui Puig, die erg levendig is, goede bewegingen heeft en de oppositie altijd uit balans kan brengen."