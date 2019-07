Waarom Xavi Simons (16) twee ton per jaar bij Barcelona afsloeg en vertrok

Dik 1,6 miljoen Instagram-gebruikers werden dinsdagmiddag iets na half een opgeschrikt door een opvallend bericht. Het mediateam van Xavi Simons liet de grote schare fans via sociale media weten dat de spelmaker na negen jaar bij Barcelona zou vertrekken. “Afscheid nemen is een van de zwaarste dingen in het leven en ik neem nu afscheid van mijn thuis, mijn familie en mijn leven voor zolang ik het me kan herinneren”, benadrukte de middenvelder van zestien jaar, een van de twee zonen van oud-profvoetballer Regilio Simons, in een communiqué. Enkele uren later kondigde Paris Saint-Germain de komst van de Nederlands jeugdinternational aan. Hoe heeft het zover kunnen komen dat de Catalanen opnieuw een groot talent uit de jeugdopleiding kwijtraken?

Door Daniel Cabot Kerkdijk

Regilio Simons, 46 jaar, kwam in het verleden voor clubs als Fortuna Sittard, NAC Breda, Willem II en ADO Den Haag uit. Na zijn actieve loopbaan verhuisde de familie Simons naar Rojales, een gemeente in de Spaanse provincie Alicante. Xavi Simons, door zijn vader vernoemd naar Barcelona-legende Xavi Hernández, speelde in de jeugd van het lokale CD Thader en wekte belangstelling van clubs als Elche en Villarreal. Vooral de interesse van laatstgenoemde club, die een van de beste jeugdopleidingen van Spanje heeft, was concreet, maar niet veel later meldde Barcelona zich voor de in Amsterdam geboren middenvelder. Een droomhuwelijk stond op stapel, maar het hield slechts negen jaar stand.

Simons groeide in de jeugd van Barcelona uit tot een sensatie, won diverse keren de Ballon d’Or voor de beste jeugdspeler en ondertekende een contract met Nike. Simons verscheen vaker wel dan niet in de wekelijkse top vijf van de mooiste doelpunten uit de jeugd van Barcelona. De aandacht in en rondom Barcelona voor de jeugdspeler met de opvallende blonde krullen groeide uit tot ongekende hoogte: op straat, rondom wedstrijden en vooral op sociale media. Elf maanden geleden was hij bovendien te zien in een commercial van Nike over de PhantomVSM, met een hoofdrol voor Philippe Coutinho. In september 2017 deed een ontmoeting rondom het trainingscomplex van Barcelona de eerste wenkbrauwen fronsen.

Mino Raiola begaf zich in het bijzijn van Xavi en Regilio Simons, na een duel tussen de B-jeugd en Sant Gabriel. Even daarvoor had de toen veertienjarige Xavi op het veld gestaan, terwijl Simons senior en Raiola vanaf de tribune van het Ciutat Esportiva-complex naar de verrichtingen van de spelmaker hadden gekeken. Na afloop vertrok het gezelschap in de auto van de Nederlandse Italiaan naar een onbekende bestemming, de journalisten vol verbijstering achterlatend. Iedereen weet immers dat Raiola fantastische dingen kan regelen voor zijn cliënten: de macht ligt bij de speler als hij diens belangen behartigt.

De voorbije maanden stonden vooral in het teken van de discrepancias tussen het kamp-Simons en Barcelona over de voorwaarden rondom het ondertekenen van een professioneel contract. Er was een duidelijk verschil van mening over de evolutie van de in april zestien jaar geworden Nederlander. Spaanse media stellen dat Raiola directe promotie naar de A1 van Victor Valdés voor zijn cliënt wilde bewerkstelligen. De technische afdeling van los Azulgrana verzette zich en was hooguit bereid om Simons aan de voorbereiding van de A1 op het nieuwe seizoen te laten meedoen. Daarna werd Simons naar verluidt geacht om zich net als afgelopen seizoen bij de B1 van Franc Ortiga te voegen.

Het voorstel van Barcelona aan Simons was op papier niet mis. Twee ton op jaarbasis in zijn eerste jaar; een bedrag dat in zijn tweede en derde contractjaar zou oplopen. De Nederlander kon bovendien een bonus tegemoetzien als hij voor 30 juni 2022 in het elftal van Barcelona B zou debuteren. Barcelona benadrukte bovendien dat Simons halverwege het seizoen alsnog de stap naar de A1 zou kunnen maken, indien hij de komende maanden zou laten zien dat hij het niveau aan kon. Ofschoon Simons nog altijd populair was, werd hij door de Catalanen niet meer als het boegbeeld van de jeugdopleiding beschouwd en was men dan ook zeker niet bereid om het initiële voorstel te verhogen. Met een jaarsalaris van twee ton zou Simons al tot de top drie van bestbetaalde jeugdspelers van Barcelona gaan behoren.

Voor Barcelona is Ilaix Moriba tegenwoordig hét talent van La Masia. De middenvelder, drie maanden ouder dan Simons, zette in april wél zijn handtekening onder een professioneel contract, al verschillen de voorwaarden nadrukkelijk. Moriba, die in 2010 van Espanyol overkwam en met Jonathan Barnett dezelfde zaakwaarnemer als Gareth Bale heeft, gaat tot de zomer van 2022 liefst twee miljoen euro bruto per jaar verdienen. Barnett en de ouders van Moriba verdeelden samen een commissie van 2,5 miljoen euro. In zijn contract staat een transferclausule van honderd miljoen euro, al is het opnemen van een dergelijke clausule in Spanje al ruim drie decennia verplicht. Moriba is de voorbereiding op komend seizoen bij Barcelona B begonnen en mag laten zien dat hij de A1 is ontgroeid.

Raiola zette de voorbije weken inzake Simons een veelgebruikt middel in. Hij schermde nadrukkelijk met een aanbieding van een andere club: Paris Saint-Germain. De Parijse club was hoe dan ook niet de enige club met interesse: alle topclubs in Europa houden moeizame ontwikkelingen rondom het wel of niet ondertekenen van het eerste professionele contract nauwlettend in de gaten. Raiola heeft bovendien overal ingangen, ook omdat spelers die hij ooit begeleidde nu zelf clubdirecteur zijn of een andere belangrijke functie binnen het organigram van een profclub vervullen. De aanwezigheid van Maxwell bij PSG, evenals de recente aanstelling van goede vriend Leonardo als technisch directeur, bood voordelen, al beweren insiders dat de wil van de speler voor Raiola altijd leidend is.

???? Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de @xavisimons au sein du club ?? Le milieu de terrain néerlandais a signé un contrat professionnel dont la durée s’étire jusqu’au 30 juin 2?0?2?2? ?? ???? #ICICESTPARIS pic.twitter.com/Om8oX4pjW5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2019

Rond de klok van een uur ’s middags, twintig minuten nadat bekend was geworden dat de wegen van Simons en Barcelona zouden scheiden, doken op sociale media de eerste foto’s van de Nederlander in Parijs op. Het talent, met uiteraard zijn vader en Raiola aan zijn zijde, stapte de kantoren van PSG in Boulogne-Billancourt binnen om de laatste details van zijn eerste contrat professionel af te ronden. Om tien voor zeven ’s avonds maakte PSG de komst van de Nederlander wereldkundig, tot medio 2022. Simons zal in Parijs hoe dan ook een krachttoer moeten leveren. Het beloftenelftal van les Parisiens is immers opgeheven en zodoende is er nu alleen een rechtstreekse weg van een jeugdteam naar het eerste elftal. Voetbalcarrières duren kort, strandden vaak in een vroegtijdig stadium en velen vragen zich dan ook terecht af of het kamp-Simons de juiste beslissing heeft genomen.

Het vertrek van Simons is voor Barcelona een hard gelag. De Spaanse topclub pretendeert dat de jeugdopleiding een van de pijlers van de club is, maar de teloorgang van La Masia is al jaren overduidelijk. Het aankoopbeleid botst met de doorstroming van talenten, die zelf om sportieve dan wel financiële redenen er dan ook voor kiezen om elders hun eerste professionele contract te ondertekenen. “Hoewel ik pas zestien jaar oud ben, heb ik ook de liefde van de honderdduizenden Barcelona-fans gevoeld”, besloot Simons op sociale media. “Zij wilden mij ooit zien schitteren in het Camp Nou. Ik kan tegen al die mensen alleen maar zeggen: bedankt voor alles. Jullie zitten voor altijd in mijn hart en ik zal mijn tijd bij deze club nooit vergeten. Nu ga ik een spannend avontuur aan buiten Barcelona, maar Barça zal voor altijd in mijn hart zitten.”