Lammers en Malen redden meubelen voor PSV tegen Basel met late treffers

PSV is dinsdagavond de derde voorronde van de Champions League begonnen met een 3-2 overwinning op FC Basel. De ploeg van trainer Mark van Bommel keek tot enkele minuten voor tijd aan tegen een achterstand, maar wist via doelpunten van Sam Lammers en Donyell Malen het tij nog te keren. In de eerste helft had debutant Bruma de Eindhovenaren op voorsprong gezet, maar die werd ongedaan gemaakt door Albian Ajeti en Eder Balanta.

PSV begon aan de eerste officiële wedstrijd van het seizoen met Pablo Rosario als aanvoerder, omdat eerste captain Ibrahim Afellay nog niet wedstrijdfit is. Miljoenenaankoop Bruma maakte op de linkerflank zijn officiële debuut voor PSV, terwijl Érick Gutiérrez op het middenveld de voorkeur kreeg boven Jorrit Hendrix. Aan de kant van Basel startte oud-Vitessenaar Ricky van Wolfswinkel als valse rechtsbuiten.

De Eindhovenaren pakten vanaf het begin het initiatief en zagen dat binnen het kwartier beloond worden met het openingsdoelpunt. Nummer tien Steven Bergwijn stuurde Donyell Malen weg, die zijn poging ternauwernood gekeerd zag worden door doelman Jonas Omlin. In de rebound kon de oplettende Bruma eenvoudig binnen tikken: 1-0.

PSV behield na de openingstreffer ogenschijnlijk de controle over de wedstrijd, zonder daarbij grote kansen te creëren. Vlak voor rust kregen de Brabanders echter een domper te verwerken. Uit het niets kon Ajeti alleen op doelman Jeroen Zoet af, waarna de tot dan toe onzichtbare Basel-spits feilloos afrondde. PSV zocht aangeslagen de kleedkamer op, wetende dat het tegen gekregen uitdoelpunt cruciaal kan zijn in Europese confrontaties.

Na de pauze was het spelbeeld niet anders. PSV ging nadrukkelijk op zoek naar zijn tweede treffer en was daar al snel dichtbij. Een ingreep van Basel-verdediger Eray Comert belandde echter op de lat van zijn eigen doel. Even later kon een schot van Donyell Malen keeper Omlin niet verontrusten. Het overwicht van PSV ebde daarna meer en meer weg en het was Basel dat in de 78ste minuut opnieuw toesloeg.

Een hoekschop belandde op het hoofd van Balanta, die Denzel Dumfries in de lucht klopte: 2-1. Van Bommel wisselde aanvallend en spoorde zijn ploeg aan om op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Die kwam er vlak voor tijd ook via invaller Lammers, die een voorzet van Bergwijn binnen kopte. Een paar minuten later werd het nog mooier voor PSV, omdat Malen zijn ploeg met een fraai hakje de overwinning bezorgde: 3-2.