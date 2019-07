Arsenal is akkoord met Real Madrid en voegt creativiteit toe aan selectie

Dani Ceballos begint als huurling van Arsenal aan het nieuwe seizoen, zo meldt de Londense club donderdagmiddag via de officiële kanalen. De 22-jarige middenvelder, die zonder problemen door de medische keuring wist te komen in het Emirates Stadium, wordt voor een jaar gehuurd van Real Madrid. Er is naar verluidt geen koopoptie opgenomen in de huurovereenkomst tussen beide clubs.

Ceballos stond ook in de belangstelling van Tottenham Hotspur, maar het is dus de buurman die aan het langste eind trekt. Naar verluidt neemt Arsenal het salaris van de middenvelder tijdelijk over van Real. Ceballos had onder trainer Zinédine Zidane geen uitzicht op speeltijd, maar de Spanjaard mag de Koninklijke desondanks niet definitief verlaten. Zijn contract in het Santiago Bernabéu loopt nog vier seizoenen door.

Unai Emery heeft volgens de BBC een belangrijk aandeel gehad in de komst van Ceballos. De manager van Arsenal sprak met de tijdelijke aanwinst en diens familie over de voordelen van een verhuizing richting Londen. Emery wil van zijn landgenoot, die zes interlands voor Spanje achter zijn naam heeft staan, een sleutelspeler op het middenveld maken. Ceballos veroverde onlangs met Spanje Onder-21 de Europese titel door in de finale af te rekenen met Duitsland: 2-1.

Emery verwelkomde eerder deze transferperiode de achttienjarige aanvaller Gabriel Martinelli, die voor circa zeven miljoen euro overkwam van het Braziliaanse Ituano. Arsenal presenteert wellicht op korte termijn een derde aanwinst, daar de komst van William Saliba steeds dichterbij lijkt te komen. De Londenaren hebben naar verluidt dertig miljoen euro over voor de achttienjarige verdediger van Saint-Étienne, die in eerste instantie op huurbasis actief blijft voor de Franse club.