Van der Gijp snapt Van Bommel niet: ‘Hij is een huis-tuin-en-keuken-voetballer’

Mark van Bommel maakte dinsdagavond voorafgaand aan de eerste officiële wedstrijd van het seizoen van PSV tegen FC Basel bekend dat Ibrahim Afellay dit seizoen de eerste aanvoerder is van de Eindhovenaren. De 33-jarige middenvelder is de opvolger van de naar Sevilla vertrokken Luuk de Jong. Pablo Rosario is reserveaanvoerder en zal PSV tegen FC Basel richtig het veld leiden, doordat Afellay nog niet fit is. René van der Gijp heeft zijn bedenkingen bij de keuzes van Van Bommel.

Afellay is op dit moment nog niet fit en speelde de laatste twee seizoenen vanwege blessureleed slechts achttien wedstrijden op het hoogste niveau. "Bij iemand die drie jaar bijna niet gevoetbald heeft, is de kans vrij gering dat hij op zijn oude niveau terug zal komen", vertelt Van der Gijp bij Veronica. "Van Bommel kan denken van wel, maar om hem dan gelijk aanvoerder te maken, gaat mij wel een beetje ver."

Volgens de analist is het belangrijk dat een aanvoerder regelmatig speelt. "Een aanvoerder moet eigenlijk wel iemand zijn die niet heel blessuregevoelig is en waar je wekelijks op kunt vertrouwen, zoals bijvoorbeeld Matthijs de Ligt (vorig seizoen bij Ajax, red.). Als je een aanvoerder hebt die elke week pijntjes heeft, waardoor je de band elke week weer aan iemand anders moet geven: daar word je toch niet blij van."

Rosario is bij afwezigheid van Afellay voorlopig de eerste aanvoerder van PSV, maar ook bij die keuze van Van Bommel heeft Van der Gijp zijn bedenkingen. "Rosario is een huis-tuin-en-keuken-voetballer. Je maakt mij niet wijs dat Rosiario degene is die opstaat en zegt: 'Jongens, we gaan het nu zo doen.' Dan zal een ander antwoorden met: 'Ja, doe jij het dan ook.' Het is moeilijk, want het heeft ook geen zin om een jongen als Bergwijn of Lozano aanvoerder te maken", besluit de analist.