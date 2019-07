Van Bommel hakt knoop door en verrast met nieuwe aanvoerder PSV

Mark van Bommel kiest dinsdagavond in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen bij PSV voor een opvallende aanvoerder. Pablo Rosario zal tegen FC Basel namelijk de aanvoerdersband dragen. Tijdens de voorbereiding droeg Jeroen Zoet nog de aanvoerdersband. Van Bommel geeft voor de camera van Veronica evenwel aan dat Ibrahim Afellay in principe zijn eerste aanvoerder is, met Rosario als back-up. "Ibrahim Afellay is mijn aanvoerder. En als hij niet speelt, is Pablo aanvoerder", aldus Van Bommel.

"Hoe hij zich beweegt, hoe hij binnen is gekomen. We hebben hem hier de kans gegeven om te revalideren en dat heeft hij volle bak gedaan. Ik wil hem graag bij het elftal hebben. Hij heeft mij niet verbaasd, maar hij is een voorbeeld voor iedereen binnen de groep. Hij spreekt Spaans, Nederlands. Hij vertaalt, mengt zich in de groep", vertelt Van Bommel over Afellay, die deze zomer transfervrij neerstreek in Eindhoven.

Afellay is er dinsdag overigens nog niet bij tegen FC Basel. De ervaren middenvelder is nog niet geheel fit. Van Bommel wil het rustig aan doen met Afellay. "Ik verwacht een aantal dingen van hem, maar we moeten ook rustig aan doen. Hij heeft anderhalf jaar niet gespeeld. Ik wil hem fit hebben en houden. De manier hoe hij zich gedraagt binnen de club, dat is echt heel goed."