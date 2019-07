Joelinton Cassio Apolinário de Lira verkast voor minstens 45 miljoen naar PL

Joelinton Cassio Apolinário de Lira, beter bekend als Joelinton, is komend seizoen in de Premier League te bewonderen. Newcastle United maakt dinsdagavond via de officiële kanalen namelijk bekend de Braziliaanse aanvaller over te nemen van TSG Hoffenheim. Volgens onder meer Sky Sports betaalt Newcastle minimaal 45 miljoen euro voor Joelinton. Kicker claimde vorige week nog dat de transfersom via allerlei bonusconstructies kan oplopen tot maximaal 53 miljoen euro.

Later meer...